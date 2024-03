Tháng 4/2023, đám cưới của chị Bảo An và anh Quang Vinh (ở xã Yên Dưỡng, Cẩm Khê, Phú Thọ) nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận.



Chị Bảo An vốn là con dâu của vợ chồng ông Trần Năng Toán và bà Đặng Thị Hòa (ở Cẩm Khê, Phú Thọ). Con trai của ông bà không may qua đời cách đây 7 năm, khi đó chị An mới 24 tuổi, đang mang thai con đầu lòng. Thương con dâu cô quạnh, hai ông bà nhiều lần giục chị An đi bước nữa. Trong mắt vợ chồng bà, chị An là cô con dâu hiếu thuận, chu toàn.

Thời gian đầu, chị An nghe lời giục của bố mẹ chồng chỉ mỉm cười rồi vâng dạ. Phần vì chị muốn có thêm chút thời gian thay chồng phụng dưỡng cha mẹ, phần vì trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai.

6 năm sau ngày chồng mất, chị An mới mạnh dạn mở lòng để đón nhận tình cảm với một người đàn ông cùng quê. Lúc bấy giờ, chị mới dám thưa chuyện với ba mẹ chồng rằng đã tìm được người tâm đầu ý hợp.

Chị Bảo An chụp ảnh cùng bố mẹ chồng cũ.

Những tưởng sẽ gặp phải những lời dị nghị từ hàng xóm và bố mẹ, thế nhưng, khi quyết định đi bước nữa, ai đấy để ủng hộ chị hết lòng, đặc biệt là ông Toán và bà Hòa. Vợ chồng ông bà đã đứng ra tổ chức đám cưới hơn 30 mâm cỗ để gả con dâu sang nhà chồng mới. Đám cưới diễn ra với thủ tục bình thường như bao đám cưới ở xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nhưng khác ở chỗ, đại diện nhà gái không phải là bố mẹ đẻ mà là gia đình chồng cũ của cô dâu.

Khoảnh khắc chị Bảo An bước lên xe về nhà chồng, hai ông bà đã khóc rất nhiều, dặn dò con “hãy sống thật hạnh phúc”.

Bà Đặng Thị Hòa hết lòng vun vén cho hạnh phúc mới của con dâu

Gần 1 năm sau ngày gả con dâu đi bước nữa, cuộc sống của gia đình ông Toán, bà Hòa không có quá nhiều sự thay đổi. Có chăng là sự xuất hiện của thành viên mới là anh Nguyễn Quang Vinh.

Trong căn nhà năm gian của vợ chồng bà đang treo ba tấm ảnh cưới. Một trong ba tấm ảnh đó là ảnh cưới của chị An với người chồng hiện tại.

Khác với những năm trước, ngày giỗ chồng cũ năm nay của chị An đặc biệt hơn, vì có sự xuất hiện của anh Vinh. Anh đến nhà ông Toán, bà Hòa từ sáng sớm cùng vợ. Anh Vinh như một người con trai trong gia đình, cùng mẹ Hòa đón tiếp họ hàng, làng xóm đến dự. Đám giỗ chồng cũ của vợ không khác gì anh em ruột của người đã mất.

Nhìn anh Vinh xắn tay áo, lăng xăng phụ dọn cỗ, bà Hòa cảm thấy quyết định gả chồng cho con dâu của mình là hoàn toàn đúng đắn.

“Từ lúc con trai mất, lúc nào tôi cũng động viên con đi thêm bước nữa. Con còn ít tuổi, còn có nhiều lựa chọn, con hãy cứ chọn lấy một nửa của con. Đến đầu năm 2023, cái An nó về báo với vợ chồng chúng tôi rằng con có ý định xây dựng gia đình lần nữa, mong bố mẹ ủng hộ”, bà Hòa nhớ lại.

Anh Vinh được bố mẹ chồng cũ của chị An quý mến

Mặc dù đã đi lấy chồng nhưng với chị An, ông Toán và bà Hòa không khác gì bố mẹ đẻ của mình. Chị vẫn dành thời gian chăm sóc bà Hòa mỗi khi đau ốm hoặc sang dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ chồng cũ. Không chỉ chị An, anh Vinh cũng dành tình cảm hết sức đặc biệt cho ông Toán và bà Hòa.



“Cháu An vẫn là một người con ngoan của gia đình, vẫn đối xử tốt. Tuy bây giờ, các con mỗi người 3 - 4 nơi, nhưng cháu đối xử bố mẹ nào cũng như nhau”, bà Hòa bộc bạch.

Không hối hận khi đi thêm bước nữa

Sau đám cưới, cu Bon theo chị An về nhà chồng. Gia đình bà Thỏa (mẹ anh Vinh) thêm đông vui vì không chỉ có thêm một người con dâu mà còn có thêm một đứa cháu nội. Bà tự hào khoe, anh Vinh được “ông Toán, bà Hòa quý lắm” vì vừa coi như con trai, vừa như con rể.

Chia sẻ quyết định lớn của cuộc đời, chị An tâm sự: “Ông bà cũng động viên, nói tôi vẫn còn trẻ, nên đi bước nữa. Một phần khác, con tôi mỗi ngày một lớn, cứ đến ngày lễ tết hay ngày gì liên quan đến ngày của bố, con vẫn hỏi: Mẹ ơi sao con không có bố. Thế nên tôi đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

Thời gian sau này cũng nguôi ngoai dần, khi tôi gặp được anh nhà, anh cho tôi cảm giác an toàn, đặc biệt là anh ấy rất quý Bon. Đó là lý do chính mà tôi muốn lấy anh. Bởi thực ra tôi không phải lấy cho bản thân nữa mà muốn lấy một người bố cho con của tôi.

Đến thời điểm hiện tại, nếu cho suy nghĩ lại, tôi vẫn sẽ lấy chồng bởi tôi nghĩ đã tìm được đúng người”.

Tổ ấm hạnh phúc của chị An - anh Vinh

Sau tất cả những biến cố, giờ đây cuộc đời chị Bảo An đã bước sang một trang mới với những nụ cười hạnh phúc. Và niềm vui lại nhân đôi khi chị An thông báo đang ở tháng thứ 4 của thai kỳ. Thêm con, thêm cháu, vợ chồng ông Toán, bà Hòa vô cùng mãn nguyện khi đã thực hiện được ước nguyện lấy chồng mới cho con dâu để con có một cuộc sống trọn vẹn đến hết cuộc đời.



Nguồn: VTC Now, Tổng hợp