1 năm nhìn lại của ca sĩ Hà Nhi

Đầu tiên phải kể đến chuỗi 9 MV và liveshow mà nữ ca sĩ đã thực hiện trong năm 2025. Từ những bản remake đầy hoài niệm như Em Về Tinh Khôi, Lối Cũ Ta Về, Xuân Họp Mặt đến những bản hit lãng mạn như Sau Ngần Ấy Năm, Đừng Khóc Em hay Anh Đã Từng Yêu Em Chưa.

Nữ ca sĩ cũng gửi gắm những thông điệp về sự tự do và hạnh phúc tự thân qua các MV Mình Nên Là Tri Kỷ, Chỉ Cần Mình Vui Là Được hay Vương Quyền.

Bên cạnh mảng digital, Hà Nhi cũng tích cực tham gia các đêm nhạc để lại nhiều dấu ấn như "She in Shine Show" hay "Tri Kỷ Showcase". Các đêm nhạc cá nhân của cô liên tục được bán sạch hàng nghìn vé chỉ trong thời gian ngắn.

Hà Nhi đã có 1 năm hoạt động sôi nổi.

Nữ ca sĩ còn khiến khán giả yêu mến bởi sự lém lỉnh trong giao tiếp, khả năng ứng biến linh hoạt trên sân khấu. Cô được người hâm mộ ví von là nữ ca sĩ có "miệng không kịp hồi chiêu" khi liên tục quăng miếng hài, đối đáp thông minh và duyên dáng, biến mỗi đêm nhạc thành một buổi tâm sự gần gũi thay vì chỉ là trình diễn đơn thuần.

Sau 1 năm hoạt động sôi nổi, bước sang năm 2026, Hà Nhi tiếp tục gây bất ngờ khi ra mắt series "Chuyến Xe Tri Kỷ" để quảng bá cho album mới. Tại series này, nữ ca sĩ còn đảm nhận vai trò host và cũng được khen ngợi về sự đa năng của mình.

Nói về kế hoạch trong năm 2026, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh "người kể chuyện tình" bằng âm nhạc nhưng với một phiên bản sắc sảo, đa sắc và bản lĩnh hơn, đặc biệt là qua series Chuyến Xe Tri Kỷ".

Hà Nhi định hướng phát triển đa năng trong năm 2026.

Rời ánh đèn sân khấu, ngoài đời, Hà Nhi là một cô nàng năng động, yêu thích thể thao và có lối sống lành mạnh. Nữ ca sĩ đặc biệt yêu thích bộ môn pickleball.

"Chơi pickleball giúp tôi duy trì thể lực cho những lịch trình dày đặc, cân bằng nghệ thuật và sức khỏe. Tôi hy vọng tinh thần này sẽ lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người, đặc biệt là những người yêu mến Hà Nhi", nữ ca sĩ bày tỏ.