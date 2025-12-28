1 nam diễn viên truyền hình qua đời, vợ đau lòng tiễn biệt: "Hẹn gặp lại anh kiếp sau"

Ngày 28/12, tờ People đưa tin nam diễn viên Pat Finn đã qua đời ở tuổi 60 sau thời gian dài chiến đấu với ung thư bàng quang. Pat Finn mất vào ngày 22/12, nhưng đến nay sự ra đi của ông mới được công bố. Theo người đại diện của Pat Finn, nam diễn viên được chẩn đoán mắc ung thư vào năm 2022. Trải qua nhiều đợt trị liệu gian nan gây ảnh hưởng đến thể chất, bệnh hiểm nghèo của Pat Finn đã được kiểm soát. Tuy nhiên, sau đó, tế bào ung thư này lại tái phát và di căn. Lần này, Pat Finn đã không còn đủ sức chiến đấu và cuối cùng đã ra đi.

"Pat Finn - người nghệ sĩ vui vẻ, tử tế, được gia đình và bạn bè vô cùng yêu thương đã ra đi. Anh ấy là 1 chiến binh đúng nghĩa khi chưa từng dừng chiến đấu với bệnh tật", người đại diện thông báo về sự ra đi của sao nam phim Friend.

Pat Finn qua đời sau khi bệnh hiểm nghèo ung thư bàng quang tái phát và di căn. Ảnh: Getty.

Theo tờ People, Pat Finn ra đi để lại vợ và 3 người con. Sự ra đi của ông là cú sốc lớn với bà xã Donna. Vợ Pat Finn được cho biết đã suy sụp, đau khổ tiễn đưa chồng. Trong giây phút cuối cùng, bà đã nhắn nhủ đến ông xã rằng mong kiếp sau họ sẽ gặp lại nhau lần nữa. Trong khi đó, con gái Cassidy của Pat Finn cho biết sự ra đi của cha cô là mất mát quá lớn với gia đình vào những ngày cuối năm. Danh hài Jeff Dye - đồng nghiệp thân thiết của Pat Finn - chia sẻ ông vẫn chưa chấp nhận được sự thật bạn thân không còn.

Pat Finn là ngôi sao phim truyền hình nổi tiếng Hollywood. Ông được khán giả biết đến nhiều nhất và yêu thích qua vai Bill Norwood trong sitcom The Middle của ABC. Pat Finn tham gia sitcom này từ năm 2011 cho đến khi phim kết thúc vào năm 2018. Ngoài ra, ông từng xuất hiện trong loạt sitcom đình đám thập niên 1990 như Seinfeld (vai Joe Mayo) và Friends (vai bác sĩ Roger – bạn trai của Monica do Courteney Cox thủ vai), thủ vai nam chính trong The George Wendt Show, Murphy Brown.

Pat Finn và Julie Brown trong bộ phim sitcom The Middle đã làm nên tên tuổi của ông. Ảnh: Disney General Entertainment.

Nguồn: People