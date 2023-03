1 nam ca sĩ còn "chơi lớn" hơn cả Chi Pu: Tuyên bố ra luôn... 12 album trong vòng 1 năm

Đối với các fan, việc thường xuyên được đón nhận những sản phẩm âm nhạc mới của thần tượng chính là món quà tinh thần vô cùng quý giá. Chính vì vậy, rất nhiều nghệ sĩ đã tung ra loạt sản phẩm liên tục để đáp lại tấm chân tình của fan. Còn nhớ, cuối năm ngoái, Chi Pu đã đánh dấu sự trở lại với âm nhạc vô cùng hoành tráng bằng dự án MV trải dài từ 8/8 và dự kiến kết thúc vào 12/12. Tuy nhiên, dự án này đã buộc phải dừng lại ở 3 MV do vấp phải quá nhiều tranh cãi.

Chi Pu dự kiến tung liền 5 MV vào cuối năm 2022

Tuy nhiên, chỉ có 3 MV được phát hành do vấp nhiều tranh cãi

Trước Chi Pu, 1 đàn anh còn "chơi lớn" hơn hẳn khi tuyên bố ra luôn 1 lèo... 12 album trong 1 vòng 1 năm, đó chính là cựu thành viên MTV - Phan Đinh Tùng . Năm 2008, nam ca sĩ từng quyết định tung ra 12 album trong 1 năm nhưng cuối cùng chỉ thực hiện được có 7.

Nhìn lại khoảng thời gian đó, Phan Đinh Tùng thừa nhận: "Năm đó tôi kế hoạch ra 12 album mà chỉ ra được có 7. Đó là bài học lớn. Mình đã hợp tác với 12 nhạc sĩ rồi nhưng cuối cùng có mấy người bỏ. Tức là họ có vấn đề riêng, họ không thực hiện tiếp mà trả tiền cọc lại, mình không trở tay kịp". Tuy nhiên, con số 7 album trong 1 năm cũng là 1 kỷ lục mà khó có ca sĩ nào xô đổ được.

7 album trong năm 2008 của Phan Đinh Tùng

Sau khi tách ra khỏi MTV, Phan Đinh Tùng tạo được nhiều dấu ấn trong làng nhạc. Đặc biệt, ca khúc Khúc Hát Mừng Sinh Nhật của anh có thể được xem như "bài hát quốc dân" được bật lên trong mỗi dịp sinh nhật. Anh từng chia sẻ: "Đó là một may mắn, Tùng viết bài đó rất đơn giản. Thấy cả thế giới hát Happy birthday to you nên Tùng nghĩ rằng mình cũng phải viết một bài đơn giản để cả Việt Nam hát. Bài hát đó cũng có 4 câu nổi bật, được Tùng viết trong vòng 30 phút. Quan trọng là tư duy giúp mình nghĩ ra ý tưởng, còn viết nó không khó".

Hiện tại, nam ca sĩ vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát và hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ cùng bà xã Ngọc Bích với 2 người con đáng yêu.

Phan Đinh Tùng hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ