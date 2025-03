1 nam ca sĩ bất ngờ công khai có 2 con sau nhiều năm giấu kín, hoãn cưới 9 năm vì lý do đau lòng

Sáng 20/3, tờ Star News đưa tin, nam ca sĩ đình đám Hàn Quốc KCM vừa bất ngờ tuyên bố đã có 2 con gái sau nhiều năm giấu kín. Thông tin này ngay lập tức gây chấn động mạng xã hội xứ củ sâm bởi từ trước tới giờ, công chúng Hàn Quốc đều tưởng KCM chưa có con. Chỉ sau thời gian ngắn, bài báo KCM xác nhận chuyện có con đã leo thẳng lên vị trí số 1 trên danh sách tìm kiếm nóng của cổng thông tin Nate.

Nguồn tin cho biết thêm, KCM và bà xã chào đón con gái đầu lòng vào năm 2012. Theo lời nam ca sĩ, anh và vợ không thể tổ chức hôn lễ vào thời điểm đó vì 1 lý do đau lòng: "Sau khi chào đón con gái đầu lòng, tôi bỗng gặp khủng hoảng tài chính sau khi trở thành nạn nhân từ 1 vụ lừa đảo. Mặc dù chưa thể kết hôn vào thời điểm đó, nhưng tôi và vợ đã cùng nhau cố gắng nuôi dạy con thật tốt". Phải tới năm 2021, sau 9 năm hoãn cưới, cặp đôi mới tổ chức hôn lễ nhỏ, giản dị chỉ có sự góp mặt của những người thân yêu trong gia đình. Tới năm 2022, KCM và vợ vỡ òa chào đón con gái thứ 2 vào thời điểm nam ca sĩ đang tích cực tham gia quảng bá với tư cách thành viên nhóm nhạc dự án MSG Wannabe.

KCM bất ngờ công bố chuyện đã có 2 con gái sau nhiều năm giấu kín với truyền thông và khán giả

Cũng trong buổi giao lưu với phóng viên từ tờ Star News mới đây, KCM hạnh phúc chia sẻ về tổ ấm: "Vợ chồng tôi chính thức đăng ký kết hôn vào mùa đông năm 2021. Từ đó tới nay, tôi sống hạnh phúc ở Gimpo cùng mẹ, người bạn đời mà tôi luôn trân trọng và 2 cô con gái đáng yêu".

Trước đó, vào tháng 11/2022, trong lần làm khách mời trên chương trình Shoes Off, Dolsing For Man (SBS), KCM lần đầu chia sẻ chuyện mình đã kết hôn sau 10 năm hẹn hò. Kể từ đó, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân viên mãn trên các phương tiện truyền thông. Đáng chú ý, anh từng gây sốt mạng xã hội khi khoe chuyện bà xã sở hữu ngoại hình giống với "tường thành nhan sắc" Han Ga In và nữ idol nổi tiếng Minji (NewJeans).

Theo lời KCM, vợ anh sở hữu diện mạo giống với Han Ga In và Minji

KCM sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí Kbiz khi vừa tròn 21 tuổi qua nhạc phẩm I Know - OST của bộ phim truyền hình Punch. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng Hàn Quốc với nhiều album, single đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc xứ kim chi như Love Affair, Growing Up, Color Flower... Đặc biệt, từ năm 2021, nam ca sĩ hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc dự án MSG Wannabe và đã cùng nhóm khuấy đảo thị trường Hàn Quốc với 1 số bản hit giành hạng 1-2 trên các bảng xếp hạng lớn.