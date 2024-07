1 mỹ nhân hết cửa trở lại showbiz sau bê bối tát bạn học 90 phút liên tiếp

Nữ diễn viên Song Ha Yoon - người nổi tiếng với vai diễn "trà xanh" Soo Min trong bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đang vướng bê bối bạo lực học đường và bị buộc chuyển trường cấp 3. Đây là scandal lớn nhất và phá huỷ sự nghiệp những tưởng sẽ lên "như diều gặp gió" của Song Ha Yoon.

Nữ diễn viên U40 được biết đến với vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào hệt như thiếu nữ đôi mươi. Về sự nghiệp diễn xuất, tuy không có nhiều tác phẩm quá nổi bật nhưng khả năng diễn xuất của cô được đánh giá là khá ổn định, "diễn vai nào ra vai đó". Trong đó, công chúng nhớ đến cô qua vai diễn cô bạn thân Baek Seol Hee hiền lành, cam chịu trong Fight For My Way và tiểu tam mưu mô Jung Soo Min trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Đặc biệt, bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi là một bước nhảy vọt trong sự nghiệp của cô, khi nhận được vô số lời khen ngợi vì màn thể hiện xuất sắc và nhan sắc thăng hạng.



21 năm lận đận đóng phim, đến giây phút vụt sáng và gặt hái thành quả thì Song Ha Yoon bị bạn học cũ hồi cấp 3 tố có hành vi bạo lực học đường. Người này tiết lộ nữ diễn viên đã gọi mình ra gặp riêng và tát suốt 90 phút khiến mặt bị sưng tấy. Người này còn cho rằng, nữ diễn viên có dính líu đến một vụ bạo lực học đường tập thể, bị đánh dấu trong hồ sơ là vi phạm cấp độ 8 và buộc phải chuyển trường.



Khi những cáo buộc được đưa ra, công ty quản lý của Song Ha Yoon là King Kong by Starship liên tục phủ nhận mọi cáo buộc và đưa ra phản hồi bảo vệ nữ diễn viên. Sau nhiều lần phủ nhận, công ty lại thừa nhận nữ diễn viên từng chuyển trường do có liên quan đến một vụ bạo lực học đường nhưng không trực tiếp tham gia.

Nhiều cư dân mạng chọn đứng trung lập để chờ kết luận cuối cùng, nhưng một bộ phận đã bày tỏ không thể tin tưởng Song Ha Yoon. Bởi nếu nữ diễn viên không tham gia bạo lực học đường thì tại sao phải chuyển trường và hơn hết, trên các diễn đàn bàn luận tại Hàn, đã xuất hiện những bình luận được cho là bạn học cũ của cô xác nhận Song Ha Yoon thuộc hội "đầu gấu".

Tên tuổi Song Ha Yoon chỉ vừa mới vụt sáng nhưng đã nhanh chóng lụi tàn vì bê bối không thể tha thứ. Hậu quả để lại là bộ History of Losers có dự tham gia của nữ diễn viên đứng trước nguy cơ không thể lên sóng, khán giả nổi giận và quay lưng nữ diễn viên vì hình tượng sụp đổ và nhân cách méo mó. Mới đây nhất, truyền thông xứ Hàn tiết lộ sự nghiệp của Song Ha Yoon đã chính thức chấm hết sau loạt bê bối bạo lực học đường.



Bình luận của cộng đồng mạng: - Vừa lòng! Không thể vì diễn hay với xinh mà được bỏ qua! Nhân quả báo ứng, việc mình làm vận lên mình - Phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm - Má tưởng đâu lên như diều gặp gió, ai mà ngờ báo ứng tới lẹ quá - Thảo nào vào phim diễn vai này lại hợp thế - Đáng đời luôn chứ, đừng nói câu tuổi trẻ nông nổi chẳng qua là bản thân mình sống xấu xa mà sau này ra vẻ thành công hạnh phúc nó mới là khốn khổ cho nạn nhân - Đẹp với tài nhưng mà không có đức thì chả tiếc