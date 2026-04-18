1 mỹ nhân đang nổi tiếng thì mất tích bí ẩn suốt 8 năm qua, còn xóa sổ tài khoản MXH có 100.000 follow

VY ANH |

Các đồng nghiệp trong giới không ai biết nữ diễn viên này hiện sống thế nào.

Ngày 18/4, tờ KoreaBoo đưa tin sự mất tích kỳ lạ của nữ diễn viên Yang Jin Sung trong ngành giải trí Hàn Quốc suốt 8 năm qua, đang nhận được sự quan tâm lớn. Yang Jin Sung chẳng những không xuất hiện trước công chúng mà mọi thông tin về cô trên Internet cũng không thể tìm thấy. Tài khoản Instagram với hơn 100.000 người theo dõi của nữ diễn viên đã bị xóa sổ hoàn toàn. Bộ phim cuối cùng mà Yang Jin Sung tham gia là Let Me Introduce Her năm 2018.

Yang Jin Sung bất ngờ biến mất không dấu vết trong showbiz Hàn 8 năm qua. Ảnh: KoreaBoo.

Trước việc Yang Jin Sung đang nổi tiếng thì bỗng biến mất kỳ lạ, tờ SPOTV News đã tìm hiểu và biết được người đẹp này đã lặng lẽ giải nghệ, rời xa hào quang showbiz mà không 1 lời tạm biệt khán giả.

Theo 1 người quen trong giới của Yang Jin Sung, mỹ nhân này đã bí mật kết hôn với 1 doanh nhân vào năm 2020 và đã sinh con sau đó không lâu. "Không ai biết cô ấy sống thế nào sau khi kết hôn và có con. Chúng tôi cũng không biết chồng Yang Jin Sung là ai. Sau kết hôn, cô ấy rời showbiz, biệt tăm biệt tích và không còn liên lạc với bất kỳ đồng nghiệp nào", nguồn tin nói.

Yang Jin Sung được cho biết đã kết hôn, sinh con cho 1 doanh nhân. Sau khi cưới chồng, cô ở ẩn hoàn toàn và cắt đứt liên hệ với các đồng nghiệp trong giới. Ảnh: Nate.

Yang Jin Sung sinh năm 1988, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc qua tác phẩm điện ảnh Wedding Dress khi vừa tròn 22 tuổi. Năm 2011, nữ diễn viên được nhiều khán giả biết tới sau thành công của City Hunter - bộ phim từng gây bão châu Á với sự góp mặt của dàn sao đình đám như Lee Min Ho và Park Min Young.

Sau đó, cô được đôn lên hàng vai chính ở bộ phim truyền hình Bride Of The Century, Chicago Typewriter, My Unfortunate Boyfriend... Ngoài ra, nữ diễn viên 8X còn từng tới Trung Quốc đóng phim, nhận về không ít lời khen cho vai diễn ở bộ phim 28 Faces Of The Moon.

Yang Jin Sung nổi tiếng với City Hunter - bộ phim từng gây bão châu Á với sự góp mặt của dàn sao đình đám như Lee Min Ho và Park Min Young. Ảnh: KoreaBoo.

Nguồn: KoreaBoo

