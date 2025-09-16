1 mom ở TP.HCM mỗi sáng đều dậy sớm nấu ăn cho chồng con: Đã chăm lại còn khéo, "cô Tấm" thế này giờ chắc hơi hiếm có khó tìm

Giữa guồng quay bận rộn mỗi ngày, với bao nỗi lo toan từ chăm sóc con nhỏ, việc chuẩn bị bữa sáng đôi khi là điều giản dị mà tràn đầy ý nghĩa. Với nhiều người, bữa sáng đơn giản không cầu kỳ, những ổ bánh mì, ly sữa hạt hay chiếc bánh bao nhỏ bé thôi cũng đủ làm nên khoảnh khắc gia đình ấm áp, là lúc cả nhà được quây quần bên nhau khởi đầu ngày mới đầy năng lượng và yêu thương.

Chị Tường Vi (sống tại TP HCM) cũng có những suy nghĩ như vậy. Dù công việc bận rộn, chị vẫn sắp xếp thời gian bằng cách mỗi sáng dậy sớm hơn một chút để chuẩn bị những món ngon cho cả gia đình.

Tổ ấm của chị Vi

"Mỗi buổi sáng, mình đều cố gắng dậy sớm một chút để dành thời gian cho bản thân và cũng tranh thủ chuẩn bị bữa ăn cho con đi học và cho hai vợ chồng.

Không phải lúc nào cũng bày biện cầu kỳ đâu, nhiều khi chỉ là ổ bánh mì kẹp, chiếc bánh bao, hay đơn giản là ly sữa hạt thơm béo. Nhưng cái cảm giác tự tay chuẩn bị, nhìn con ăn ngon lành, nhìn chồng khen “ngon quá” rồi cười, thật sự thấy đáng lắm" , chị Vi chia sẻ.

Những món ăn không chỉ ngon mà còn đẹp mắt

Món ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng

Những món ăn sáng chị Vi làm khá đa dạng, có hôm nui, mì, bánh sandwich, bánh canh, súp... mỗi ngày lại thay đổi để bữa sáng thêm ngon lành và không bị nhàm chán.

Nhiều người chia sẻ rằng bữa sáng thường khó ăn vì vội vàng, nhưng các món ngon như thế này sẽ khiến ai cũng mê mẩn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sắp xếp được thời gian để nấu nướng cầu kỳ như vậy. Điều quan trọng nhất là làm sao bữa sáng vừa tiện lợi, vừa đủ dưỡng chất để khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng và cả nhà đều hài lòng.

Món nào cũng đủ đầy dinh dưỡng

Dưới phần bình luận, hội chị em liên tục khen ngợi không ngớt: "Chuẩn mẹ nhà người ta", "Ngon quá luôn, mình gửi em bé sang đó với", "Có buổi sáng thôi mà chị làm nhiều món ngon quá đi"...

Tuy nhiên, chị Vi cũng tâm sự thi thoảng cả nhà vẫn ra ngoài ăn uống: "Mình cũng không chăm chăm lúc nào cũng phải tự nấu hết đâu . Thỉnh thoảng cả nhà vẫn kéo nhau ra ngoài ăn sáng cho vui, để đổi vị, để mình cũng “xả hơi” chút xíu. Nhưng chung quy lại, mình vẫn muốn duy trì thói quen bữa sáng nhà làm, bởi đó không chỉ là chuyện ăn no, mà là khoảnh khắc cả nhà ngồi lại cùng nhau trước khi bước vào một ngày bận rộn".

Món ăn được làm từ tình yêu của mẹ

Dẫu có lúc bận rộn chạy theo nhịp sống ngoài kia, thì chị Vi vẫn cố gắng dành cho gia đình một không gian tràn ngập yêu thương và sự sẻ chia. Đó cũng là cách mỗi bà mẹ có thể lan toả yêu thương, lan tỏa năng lượng tích cực cho tổ ấm thân yêu, mỗi ngày thêm thi vị và đầy sưởi ấm.

Hi vọng những thực đơn chị Vi đưa ra sẽ lan toả thêm chút cảm hứng cho những bà mẹ còn đang loay hoay nghĩ món ăn sáng cho gia đình.



