HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh nhảy vào drama "trợ lý phải dắt chó đi dạo": Thế các bạn tưởng trợ lý cá nhân là làm gì?

Liên Hoa |

Dòng trạng thái của nàng hậu khiến netizen tranh luận liên tục.

Giữa lúc câu chuyện một tài khoản tự nhận là trợ lý cũ “bóc phốt” nữ ca sĩ Vbiz vẫn đang gây xôn xao trên Threads, Hoa hậu - MC Dương Thuỳ Linh bất ngờ có bài đăng liên quan đến chủ đề này và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Cụ thể, Dương Thuỳ Linh cho biết bản thân cảm thấy "tụt hứng" khi đọc những chia sẻ tiêu cực về nghề này, đồng thời đặt vấn đề rằng nhiều người đang hiểu sai vai trò của một trợ lý. Cô viết: "Thấy trợ lí cá nhân lên mạng bóc phốt sếp bị kêu sai đi mua đồ, rồi dắt chó ** * là bức bối. Ơ thế các bạn hiểu trợ lí cá nhân là làm cái gì vậy? Đang định thuê trợ lí mà đọc xong thấy cụt hứng ghê. Trợ lí là như cánh tay nối dài của mình để nhân bản bản thân ra để làm đc nhiều việc hơn, những việc nhân bản được để mình làm việc quan trọng hơn, không thay thế được".

- Ảnh 1.

Dương Thuỳ Linh có bài đăng liên quan đến drama trợ lý đang hot trên Threads

Tuy nhiên, chính cách diễn đạt này đã khiến bài đăng của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng quan điểm trên đang vô tình "đánh đồng" giữa trợ lý công việc và người giúp việc, đặc biệt trong bối cảnh drama đang xoay quanh việc bị giao những nhiệm vụ mang tính đời sống cá nhân như dắt chó, mua đồ, chạy việc lặt vặt.

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng nhanh chóng chia thành nhiều luồng tranh luận. Một bộ phận cho rằng phát ngôn của Dương Thuỳ Linh chưa thực sự thuyết phục, bởi trợ lý vốn là người hỗ trợ công việc chứ không phải giải quyết toàn bộ nhu cầu cá nhân. Nhiều bình luận thẳng thắn bày tỏ quan điểm: dắt chó hay xử lý việc sinh hoạt cá nhân nên thuộc về người giúp việc, không phải phạm vi công việc của trợ lý.

Một số cư dân mạng còn phân tích sâu hơn, cho rằng drama lần này không chỉ xoay quanh khối lượng công việc mà chủ yếu đến từ thái độ ứng xử giữa người thuê và nhân viên. Đây cũng là lý do khiến câu chuyện nhận được sự quan tâm lớn, bởi nó chạm đến vấn đề môi trường làm việc và cách đối đãi trong ngành giải trí.

- Ảnh 2.

Cư dân mạng bùng nổ tranh cãi dưới bài đăng về tuyển trợ lý của Dương Thuỳ Linh

- Ảnh 3.

Nhiều người cho rằng trợ lý cá nhân khác với công việc của osin

- Ảnh 4.

Một số ý kiến khác cũng nhấn mạnh rằng ranh giới giữa trợ lý cá nhân và trợ lý công việc cần được làm rõ, tránh tình trạng “đánh tráo khái niệm”. Không ít người cho rằng nếu yêu cầu công việc vượt ngoài phạm vi, thì cần đi kèm chế độ đãi ngộ tương xứng, thay vì mặc định đó là trách nhiệm của trợ lý.

Trước một vài bình luận ý kiến về việc cần nêu rõ công việc khi ký hợp đồng, Dương Thuỳ Linh phản hồi: "Đúng là tham khảo thì thấy trong hợp đồng cần rất rõ, bao gồm điều khoản về việc không được chia sẻ thông tin nữa".

Hiện tại, bài đăng của Dương Thuỳ Linh vẫn đang tiếp tục thu hút lượng lớn tương tác cùng nhiều luồng ý kiến trái chiều.

- Ảnh 5.

Trước những ý kiến của cư dân mạng, Dương Thuỳ Linh phản hồi rằng cần có nhiều điều khoản khi ký hợp đồng

Trước đó, mạng xã hội Threads những giờ qua bất ngờ dậy sóng trước loạt chia sẻ của một tài khoản tự nhận từng là trợ lý cá nhân cho một nữ ca sĩ Vbiz. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, kéo theo hàng loạt bình luận tranh luận vì những tình tiết được cho là khá căng thẳng trong quá trình làm việc.

Theo nội dung được chia sẻ, người này kể lại một ngày làm việc mà bản thân cho là "ám ảnh". Cụ thể, trợ lý được yêu cầu di chuyển liên tục qua nhiều địa điểm trong thời gian ngắn để mua đủ loại đồ, từ truyện tranh, đồ gia dụng, hoa cho đến các vật dụng sinh hoạt. Đáng nói, các điểm mua không tập trung, khiến người này phải chạy qua nhiều quận khác nhau trong điều kiện thời tiết nắng nóng và đường sá đông đúc.

Không dừng lại ở đó, người đăng còn cho biết bản thân phải tự ứng tiền để mua đồ, đồng thời gặp nhiều khó khăn trong quá trình thanh toán, vận chuyển. Sau khi hoàn thành công việc nhưng bị trễ thời gian, người này nói mình bị mắng vì làm ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt của thú cưng trong nhà.

Một chi tiết khác khiến dân tình chú ý là việc người này kể lại trải nghiệm bị la mắng trực tiếp ở nơi đông người, thậm chí trong lúc đứng chờ ở tiệm làm nail. Theo lời kể, thời điểm đó bản thân vẫn là sinh viên nên cảm thấy áp lực và quyết định nghỉ việc sau đó.

Ngoài bài đăng gốc, một số tài khoản khác cũng để lại bình luận xác nhận từng có trải nghiệm tương tự, cho biết từng chứng kiến hoặc nghe kể về cách làm việc khắt khe từ nhân vật được nhắc đến. Đáng chú ý, dưới các bài đăng, nhiều netizen bắt đầu réo tên một nữ ca sĩ từng tham gia các cuộc thi âm nhạc truyền hình thực tế. Tuy nhiên, tất cả hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào.

- Ảnh 6.

Bài đăng tố 1 nữ ca sĩ của tài khoản tự nhận là trợ lý cũ đang viral trên Threads

Dương Thùy Linh sinh năm 1983 tại Hà Nội. Cô bắt đầu được nhiều người biết đến khi đạt giải Đồng Siêu mẫu Việt Nam năm 2004. Sở hữu sắc vóc nổi bật và sự tự tin khi giao tiếp trước đám đông, năm 2008, Dương Thùy Linh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt Top 5 chung cuộc kèm theo chiến thắng tại giải thưởng phụ "Hoa hậu thân thiện".

Có được danh hiệu nhan sắc danh giá, song Dương Thùy Linh nhanh chóng rẽ hướng sang lĩnh vực MC truyền hình. Năm 2018, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi đăng quang Mrs Worldwide - Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới.

Ảnh: Threads

Ảnh: Threads

Tags

sao Việt

hoa hậu

phát ngôn

Dương Thuỳ Linh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại