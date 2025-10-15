1 Hoa hậu tuyên bố ly hôn khi chồng diễn viên thất thế

Chiều 14/10, showbiz Hoa ngữ chấn động khi Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ và tài tử Lý Á Bằng đồng loạt đăng tải thông báo xác nhận đã chính thức chấm dứt mối quan hệ vợ chồng sau 3 năm chung sống. "Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn", 2 nghệ sĩ viết trên trang cá nhân. Theo Hải Hà Kim Hỷ, con gái sẽ sống với cô. Lý Á Bằng có trách nhiệm thăm nom, gửi tiền cấp dưỡng hàng tháng.

Tuyên bố ly hôn của Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ gây sốc cho nhiều người. Vào tháng 5, cặp sao đã bị soi có mối quan hệ bất thường. Khi đó, cư dân mạng phát hiện tài tử Anh Hùng Xạ Điêu và vợ Hoa hậu không xuất hiện với nhau trong 1 thời gian dài. Khi được hỏi về cuộc hôn nhân với Lý Á Bằng, Hải Hà Kim Hỷ cũng chẳng giấu giếm việc cô đã ly thân, sống xa chồng hơn 6 tháng qua. Tuy nhiên, Hoa hậu khẳng định cô và Lý Á Bằng vẫn ổn, chưa ly hôn. "Chúng tôi đều có công việc riêng của mình. Lý Á Bằng phải về quê tìm nguồn trà, còn tôi lại bận rộn chăm con và phát triển sự nghiệp riêng. Do đó, chúng tôi ít gặp nhau. Chúng tôi cũng không có bất kỳ tài sản chung nào", Hải Hà Kim Hỷ nói về tình trạng hôn nhân của mình.

Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ ly hôn sau 3 năm chung sống

Theo truyền thông Trung Quốc, mối quan hệ của Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ rạn nứt nhiều khả năng đến từ việc nợ nần như chúa chổm, trả mãi không hết của nam diễn viên. Gần đây, Hải Hà Kim Hỷ còn phải bế con nhỏ 3 tuổi rời khỏi căn hộ cao cấp, chuyển đến sống tại khu chung cư cũ kỹ, thiếu tiện nghi vì chồng gặp khó khăn kinh tế. Hoàn cảnh sa sút khiến Hải Hà Kim Hỷ chán nản, không ngừng than thở trên sóng livestream.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng cuộc hôn nhân của Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ sụp đổ vì các món nợ khổng lồ không trả nổi của nam diễn viên

Với việc ly hôn Hải Hà Kim Hỷ, Lý Á Bằng có lần thứ 2 đổ vỡ hôn nhân. Trước đây, anh từng kết hôn với diva Vương Phi. Đến năm 2013, Lý Á Bằng và Vương Phi đường ai nấy đi cũng vì nam diễn viên làm ăn thua lỗ nặng, nợ nần chồng chất. Lý Á Bằng giành được quyền nuôi con gái Lý Yên.

Lý Á Bằng đổ vỡ với Vương Phi cũng vì nợ nần

Hải Hà Kim Hỷ kém Lý Á Bằng 19 tuổi. Cô là người mẫu kiêm diễn viên, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới Trung Quốc và giành giải Hoa hậu Ảnh. Hải Hà Kim Hỷ kết hôn với tài tử Lý Á Bằng năm 2022, có 1 con gái. Cưới Lý Á Bằng giữa lúc nam diễn viên phá sản và vỡ nợ vì kinh doanh thất bại, Hải Hà Kim Hỷ từng tuyên bố sẵn sàng đồng cam cộng khổ, cùng chồng gánh vác nợ nần.

Được biết Lý Á Bằng nợ cả đến hơn 1.500 tỷ đồng. Từ năm 2023, Lý Á Bằng đã bị bị liệt vào danh sách người thất tín, không thể vay tiền, thậm chí không được đi máy bay vì trả nợ không đúng hẹn. Theo Lý Á Bằng, cảnh nợ nần chồng chất khiến tình trạng sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống của anh đều giảm sút.

Lý Á Bằng nợ nần chồng chất

Nguồn: Sina, Sohu