Theo Công an tỉnh Tây Ninh, hiện nay, trên không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo… ngày càng nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi với hình thức đăng bán hàng hóa giá rẻ.

Thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập tài khoản trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... đăng tải nội dung bán hàng với giá rẻ hơn thị trường kèm theo hình ảnh hoạt động của công ty, đại lý, cá nhân để tạo tin tưởng. Đáng chú ý, thông tin trên các trang này thường sơ sài, thiếu minh bạch về nhân thân, địa chỉ kinh doanh, số điện thoại liên hệ.

Bên cạnh đó, các đối lượng lừa đảo còn tham gia vào nhiều hội, nhóm mua bán, rao vặt trên mạng xã hội và liên tục đăng bài viết quảng cáo bán hàng với mức giá rẻ hơn so với thị trường. Khi người dân có nhu cầu cần liên hệ mua thì các đối tượng trực tiếp tư vấn, gửi video, hình ảnh, hợp đồng, giấy phép kinh doanh, vị trí nơi để hàng, căn cước công dân giả (mua trên mạng internet) để tạo sự tin tưởng.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ (mua trên mạng internet). Khi nhận được tiền, các đối tượng chặn liên lạc, không giao hàng như thỏa thuận và chiếm đoạt tiền.

Điển hình trường hợp anh K.T.H (SN 1986, cư trú: Xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh) lên Facebook tìm mua máy cơ giới phục vụ kinh doanh. Anh H. được các đối tượng lừa đảo hướng dẫn kết bạn qua Zalo với tài khoản “Trần Đạt”. Sau đó, các đối tượng cung cấp hình ảnh, video về máy cơ giới cùng tài khoản ngân hàng không chính chủ để anh H. chuyển tiền.

Anh H. thực hiện chuyển số tiền 25.000.000 đồng từ tài khoản của anh H. đến số tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục cung cấp thông tin hình ảnh hàng đang chuẩn bị lên xe và yêu cầu chuyển thêm tiền. Tuy nhiên anh H. không đồng ý. Khi biết không nhận được thêm tiền, các đối tượng chặn liên lạc, không giao hàng và chiếm đoạt tiền.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác:

- Thận trọng khi thực hiện giao dịch mua bán trên mạng xã hội hoặc qua các hình thức trực tuyến với những tài khoản mạng xã hội không rõ thông tin và giá rẻ hơn so với thị trường.

- Tuyệt đối không chuyển khoản hoặc đặt cọc trước khi chưa xác minh rõ thông tin người bán hàng, độ uy tín của người bán và chất lượng sản phẩm.

- Không truy cập vào đường dẫn (link) lạ. Tuyệt đối không chia sẽ số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào.

- Khi phát hiện nghi vấn lừa đảo, hãy ngừng giao dịch ngay và báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh