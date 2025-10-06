1 giọt lệ của mỹ nhân này đủ vẽ ra 1000 kịch bản: Visual vượt xa hoàn mỹ, đẹp như giấc mơ không muốn tỉnh

Mới đây, Trương Nhã Khâm đã chia sẻ những hình ảnh đóng máy bộ phim Cá Mặn Phi Thăng. Được biết, ở tác phẩm này cô đảm nhận vai nữ phản diện Hà Thanh Thanh. Nhân vật này ban đầu chỉ là một nữ tử yếu đuối nhu nhược, dễ bị người khác ức hiếp. Thế nhưng sau đó, Hà Thanh Thanh đã thay đổi đến mức không ai nhận ra, trở thành một cô gái tham vọng, sẵn sàng loại bỏ tất cả những chướng ngại vật trên con đương lên đỉnh thiên hạ, kể cả nam chính Tống Tiềm Cơ (Vương Hạc Đệ).

Trương Nhã Khâm chụp ảnh cùng các bạn diễn trong ngày đóng máy phim Cá Mặn Phi Thăng.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Trương Nhã Khâm hiện lên với vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần. Thế nhưng khi vào vai, cô như biến thành một con người khác, hiện lên trước mắt khán giả không còn là diễn viên Trương Nhã Khâm nữa, mà chính là Hà Thanh Thanh trải qua rất nhiều sóng gió.

Cô thể hiện được những dáng vẻ khác nhau của nhân vật, từ vẻ hiền lành yếu đuối, cho đến nét tham vọng, cùng với đó là nỗi bi thương, phẫn hận trong ánh mắt. Ở từng khung hình, Hà Thanh Thanh của Trương Nhã Khâm đều hiện lên với vẻ đẹp phong thần. Với những ai chưa biết gì về bộ phim này, thì có lẽ chỉ 1 ánh mắt hay 1 giọt lệ của cô, họ cũng có thể tự mình vẽ ra 1000 kịch bản. Với nhan sắc vượt xa hoàn mỹ và diễn xuất tài tình từ Trương Nhã Khâm, khán giả càng có thêm lý do để mong chờ Cá Mặn Phi Thăng.

Một khi nhập vai, Trương Nhã Khâm hoàn toàn sống với nhân vật.

Diễn xuất ấn tượng của Trương Nhã Khâm với ánh mắt, biểu cảm như biết nói (vietsub: fanpage Nguyệt Lạc Ô Đề - 月落烏啼)

(vietsub: fanpage Nguyệt Lạc Ô Đề - 月落烏啼)

Nói thêm về Trương Nhã Khâm, dù không phải một ngôi sao hạng A tại làng giải trí Trung Quốc, thế nhưng trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, tên tuổi của mỹ nhân 29 tuổi đã dần trở nên quen thuộc với công chúng. Trương Nhã Khâm bắt đầu được chú ý nhiều nhờ thành công bất ngờ của Cổ Tương Tư Khúc. Đảm nhận vai nữ chính Lục Diên, cô được khen trời sinh để đóng cổ trang, visual chẳng khác nào tranh vẽ.

Trương Nhã Khâm trong phim Quốc Sắc Phương Hoa.

Hồi năm ngoái khi Lưu Thủy Điều Điều phát sóng, Trương Nhã Khâm dù chỉ đóng vai phụ nhưng vẫn để lại được dấu ấn của riêng mình với một cảnh múa đẹp phong thần. Trong năm 2025, Trương Nhã Khâm gây sốt với vai nữ phản diện Lý Ấu Trinh. Khán giả xem phim nhận xét cô thể hiện trọn vẹn dáng vẻ của một mỹ nhân thời Đường, nhan sắc thậm chí còn lấn át cả nữ chính Dương Tử.

Với nhân vật Hà Thanh Thanh trong Cá Mặn Phi Thăng, cô nàng hứa hẹn sẽ bỏ túi thêm một vai diễn ấn tượng vào bộ sưu tập của mình.