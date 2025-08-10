1 diễn viên Vbiz đụng độ người yêu cũ trong đám cưới, tình huống tiếp theo kịch tính như phim

Đi đám cưới “đụng mặt” người yêu cũ - chuyện chẳng ai mong muốn nhưng nếu xảy ra thì chắc chắn sẽ viral khắp mạng xã hội! Bởi netizen đều tò mò xem phản ứng của người trong cuộc sẽ như thế nào. Chưa kể, nếu là người nổi tiếng, hoạt động trong showbiz lại càng thu hút được nhiều sự chú ý hơn.

Một câu chuyện đang viral trên TikTok mới đây chính là tình huống éo le này của diễn viên Vương Anh Ole và bạn gái cũ - Ngọc Ánh.

Theo đó, cả Vương Anh Ole và Ngọc Ánh đều tham dự đám cưới của một người bạn chung - diễn viên Vương Khánh. Do đó, dù không mong muốn thì cả hai vẫn phải chạm mặt nhau sau một thời gian chia tay. Đáng chú ý hơn, Vương Anh Ole và Ngọc Ánh còn được xếp ngồi chung bàn khiến “cả rổ còn-ten” ra đời, được dân mạng quan tâm.

Vương Anh Ole và Ngọc Ánh (thứ 2 từ trái sang) gặp lại nhau hậu chia tay khi cùng đi dự đám cưới

Không ít bạn bè chung của cặp đôi này cũng nhận ra sự “oan gia” trắc trở nên cũng cố tình tạo cơ hội để cả hai chung khung hình. Trên trang cá nhân của mình, Vương Khánh cũng đăng tải đoạn clip Vương Anh Ole và Ngọc Ánh chụp ảnh cùng cô dâu chú rể. Dẫu vậy, cả hai không đứng cạnh nhau, gương mặt có phần ái ngại.

Trong một đoạn clip khác, Phan Ánh Ngọc - TikToker 1,9 triệu người theo dõi lại chính là nhân tố ngồi giữa Vương Anh Ole và Ngọc Ánh trên bàn tiệc. Cô nàng bày tỏ: “Không khí ở đây thật ngột ngạt” bởi cả hai người đều không ai nói bất cứ câu nào với nhau.

Cả hai còn được sắp xếp ngồi chung bàn tiệc

Tuy vậy, nhiều người cho rằng đây chỉ là những đoạn clip quay vui vẻ của hội bạn chung. Ngoài ra, dân tình cũng cho rằng chắc hẳn cả hai đều đã “move on” khỏi mối quan hệ, không còn tình cảm với đối phương nên mới có thể gặp mặt bình thường và cùng nhau quay clip, giữ mối quan hệ bạn bè như vậy.

Ngọc Ánh cũng là cô gái may mắn bắt được hoa cưới

Về phía Ngọc Ánh, cô nàng còn tiết lộ đoạn clip bản thân chính là người bắt được hoa cưới trong đám cưới hôm ấy. Mỹ nhân này cho hay mình vẫn còn độc thân nên sau khi bắt hoa từ cô dâu, chú rể cũng tò mò muốn biết người yêu tương lai mình là ai.

Song đáng chú ý, nhiều cư dân mạng đã để lại một lời khuyên cho Ngọc Ánh. Không ít người cho rằng, dù gặp lại người yêu cũ nhưng chỉ nên giữ mối quan hệ đồng nghiệp, nhất định không nên “lò vi sóng”. Bởi với những ai đã theo dõi Ngọc Ánh từ lâu, họ bày tỏ cảm xúc muốn cô tìm được hạnh phúc mới vì đã từng rất đau khổ sau khi chia tay mối tình cũ.

Đáp lại lời khuyên này, Ngọc Ánh cũng vui vẻ cho hay: “Em đã đọc được bình luận rồi, cả đoàn mình hãy yên tâm ở em”. Cách nói này như một cách mà cô nàng ngầm khẳng định sẽ không quay lại với người yêu cũ.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đi đám cưới gặp lại người yêu cũ cũng ngại nhỉ. Nhìn hai họ quay clip content vậy thôi chứ chắc cũng sượng trân đó”.

- “Hội bạn lầy thật nhưng chắc hai người kia cũng hết tình cảm rồi nên mới cư xử bình thường được”.

- “Gặp nhau vậy là được rồi chứ không mong đôi này quay lại nha. Thấy không hợp nhau lắm”.

- “Ê nha! Không được quay lại với người yêu cũ đâu đó! Dù mình từng thích cặp này nhưng giờ thấy họ có cuộc sống riêng hết rồi nên không ship nữa”.

Trước đó, Ngọc Ánh và Vương Anh Ole từng là couple được nhiều người biết đến. Cả hai thường xuất hiện chung trên TikTok, quay clip có nội dung tình cảm và được khán giả ủng hộ.

Song chuyện tình yêu đang ngọt ngào thì cách đây 1 năm, Vương Anh Ole bất ngờ thông báo cả hai đã chia tay. Thời điểm đó, anh chàng đang rất nổi với vai diễn Thái trong bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ.

Ngọc Ánh và Vương Anh Ole từng là một cặp đôi đẹp

Lý do cả hai chia tay được đưa ra khi đó là vì Ngọc Ánh không muốn người yêu đóng cảnh lãng mạn với bạn diễn nữ khác trên phim. Vương Anh còn khẳng định lỗi là do mình vì tình yêu không đủ lớn để Ngọc Ánh chấp nhận nghề nghiệp của mình: “Việc bọn mình chia tay là do không cùng con đường, không cùng mục tiêu nên dừng lại trong sự tôn trọng lẫn nhau. Không xích mích, không hết yêu, và tuyệt đối không có người thứ 3”.

Thời điểm đó, Ngọc Ánh không chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cô nàng cũng có một khoảng thời gian xáo trộn cảm xúc rõ rệt khi luôn đăng tải những clip mang màu sắc tâm trạng, buồn bã. Cho đến gần đây, Ngọc Ánh mới thực vui vẻ, có năng lượng trở lại và bắt đầu một cuộc sống mới.