1 diễn viên gây phẫn nộ khi dùng từ tục tĩu mỉa mai Khánh Thi, còn ủng hộ "thả tự do" cho Phan Hiển?

Những ngày qua, ồn ào Khánh Thi livestream khóc lóc, liên tục đăng status ẩn ý nhắc về "trà xanh" đã khiến cả cõi mạng rầm rộ. Chiều ngày 30/8, Khánh Thi và Phan Hiển mới chính thức lộ diện, cả hai có nhiều hành động ôm hôn thân mật như ngầm bác bỏ tin rạn nứt.



Tuy nhiên, mới đây, một nữ diễn viên Vbiz bất ngờ gây phẫn nộ khi đăng status nêu quan điểm về chuyện vợ chồng Khánh Thi. Theo đó, cô này dùng rất nhiều từ ngữ phản cảm, xúc phạm nặng nề khi cho rằng Khánh Thi năm xưa đã "bẫy" Phan Hiển để có thai nhưng không được đăng ký kết hôn.

Đáng nói, cô còn thản nhiên lên tiếng khuyên Khánh Thi "hãy thả tự do" cho Phan Hiển, nguyên nhân liên quan đến vấn đề cách biệt tuổi tác.

Status chia rẽ vợ chồng Khánh Thi của nữ diễn viên trên đang khiến netizen vô cùng phẫn nộ. Và nhân vật này không ai khác lại chính là... diễn viên Thương Nhớ Ở Ai - Trà My.

Cụ thể, nguyên văn bài viết của Trà My như sau: "Thấy rần rần vụ bà Khánh Thi, lên mạng đọc thì hoá ra hồi xưa bà này bẫy Phan Hiển có bầu mà không được đăng kí kết hôn định làm 'single mom' rồi xong nhà ông kia cuối cùng chấp nhận.

Nghĩ bà yêu tinh già này đã bẫy được phi công rồi thì yên phận đi, thỉnh thoảng còn bày đặt ghen, nó trẻ và chưa kịp trải nghiệm đàn bà đã bị chị túm, giờ hãy thả nó tự do đi, làm sao mà giữ nó cả đời được!

Ví dụ chị đến 50 tuổi là tiền mãn kinh rồi còn nó mới 39, đàn ông 39 còn xuân xanh lắm! Ủng hộ thả tự do cho Phan Hiển, Phan Hiển hãy mạnh mẽ lên đừng sợ búa rìu dư luận, cuộc đời chỉ có một thôi!".

Cô dùng loạt những từ ngữ châm biếm, khiếm nhã trong status của mình, khiến ai nấy đều cực kỳ phẫn nộ

Hiện chia sẻ của Trà My đang bị cư dân mạng đồng loạt "ném đá". Nhiều người cho rằng là một diễn viên nhưng Trà My lại có những phát ngôn khiếm nhã, thiếu văn hoá nên không xứng đáng là một diễn viên. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên Trà My Thương Nhớ Ở Ai có những phát ngôn khiến dân tình phẫn nộ như vậy.

Hình ảnh Khánh Thi và Phan Hiển xuất hiện cực tình tứ bên nhau trên sóng livestream chiều ngày 30/8, ngầm xoá bỏ tin rạn nứt đang gây xôn xao khắp cõi mạng

Nguồn: FB nhân vật