1 địa phương thu hút gần 1 triệu lượt khách du lịch trong 8 ngày nghỉ Tết nguyên đán, thu về gần 750 tỷ đồng

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ 14 - 21/2), các điểm du lịch thành phố đón 910.250 lượt khách, tăng 45,7% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm ngoái, doanh thu ước đạt 746 tỷ đồng.

Ước tính, lượng khách du lịch đến với thành phố dịp này chủ yếu là khách nội địa với 822.957 lượt, tăng 39,4% và khách quốc tế 87.293 lượt, tăng 139% so với cùng kỳ Tết năm ngoái.

Các điểm tham quan thu hút đông du khách tại Hải Phòng trong kỳ nghỉ lễ lớn nhất năm là: Đảo Cát Bà, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương, đền Cao An Phụ, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia và Văn miếu Mao Điền, chùa - tháp Tường Long, khu di tích Bạch Đằng Giang, đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bảo tàng Hải Phòng, khu vực Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, dải vườn hoa trung tâm thành phố…

Riêng tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Bảo tàng Hải Phòng và các điểm di tích do ngành văn hóa, thể thao và du lịch quản lý (đình Hàng Kênh, đền Nghè, Nhà 1/42 Mê Linh, bãi cọc Cao Quỳ) thu hút 240.570 lượt người tới tham quan, chiêm bái.

Gợi ý những điểm du lịch đầu năm Bính Ngọ tại Hải Phòng

Đảo Cát Bà



Đi Cát Bà hợp nhất từ tháng 4–10, kết hợp tắm biển Cát Cò, đi thuyền tham quan vịnh Lan Hạ, chèo kayak, thăm làng chài và trekking Vườn quốc gia Cát Bà. Buổi chiều, du khách có thể lên Pháo đài Thần Công ngắm hoàng hôn rất đẹp. Nếu du lịch trong dịp nghỉ lễ, du khách nên đặt phòng từ sớm. Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc



Gợi ý đi trong ngày từ Hải Phòng, ưu tiên sáng sớm để tránh đông. Bạn nên kết hợp dâng hương, tham quan quần thể di tích – cảnh quan núi rừng, nghe thuyết minh về lịch sử vùng Chí Linh. Mang giày dễ đi vì có nhiều lối bậc đá. Dễ ghép tour cùng các điểm tâm linh lân cận. Chùa Thanh Mai Chùa nằm trong không gian rừng núi thanh tịnh, phù hợp du xuân, vãn cảnh và chụp ảnh tĩnh. Nên đi ngày thời tiết khô ráo vì đường vào có đoạn dốc. Thời gian đẹp là buổi sáng, vừa mát vừa ít khách. Kết hợp cùng Côn Sơn – Kiếp Bạc để tiết kiệm di chuyển. Chuẩn bị áo khoác mỏng nếu đi sớm. Động Kính Chủ Điểm hợp cho nhóm thích khám phá hang động và chụp ảnh đá – vòm tự nhiên. Bạn nên mang giày chống trơn, đèn pin nhỏ và chú ý tay vịn ở đoạn bậc. Buổi trưa trong động mát, đỡ nắng. Nếu đi cùng người lớn tuổi, chọn nhịp tham quan chậm, nghỉ giữa chặng. Có thể ghép cùng chùa Thanh Mai trong cùng tuyến. Chùa Nhẫm Dương

Nên đi dịp xuân để cảm nhận không khí lễ chùa và cảnh sắc làng quê yên bình. Gợi ý trải nghiệm: dâng hương, nghe câu chuyện địa phương, dành thời gian đi bộ quanh khuôn viên chụp ảnh. Trang phục lịch sự, hạn chế nói lớn. Nếu muốn đỡ đông, đi đầu buổi sáng hoặc ngày thường trong kỳ nghỉ. Có thể ghé thêm động Kính Chủ cùng tuyến. Đền Cao An Phụ Phù hợp chuyến du xuân kết hợp ngắm cảnh từ điểm cao và tìm hiểu tín ngưỡng – lịch sử. Nên đi buổi sáng để trời mát, ít ngược nắng khi chụp ảnh. Chuẩn bị nước uống, giày êm vì thường có đoạn bậc. Trải nghiệm hay: thắp hương, dạo quanh, ngắm toàn cảnh sông núi. Ghép tuyến cùng Côn Sơn – Kiếp Bạc hoặc Kính Chủ. Đền Xưa – chùa Giám – đền Bia và Văn miếu Mao Điền Đây là cụm điểm giàu chất “du khảo” văn hóa, hợp gia đình và học sinh vì không quá mệt. Gợi ý dành nửa ngày: bắt đầu từ Văn miếu Mao Điền để tham quan kiến trúc – không gian hiếu học, rồi sang các đền/chùa lân cận. Nên thuê hướng dẫn/đọc thuyết minh để chuyến đi có chiều sâu. Đi sáng sớm để tránh đông. Chùa – tháp Tường Long Chùa tháp Tường Long nằm trên đỉnh núi Long Sơn ở Đồ Sơn, phù hợp vãn cảnh, cầu an và ngắm biển từ trên cao. Tháp gắn với dấu ấn thời Lý (thế kỷ XI) và hiện nay là công trình 9 tầng được phỏng dựng. Nên đi chiều muộn để chụp ảnh đẹp, nhưng nhớ mang giày thoải mái vì leo dốc. Khu di tích Bạch Đằng Giang

Điểm hợp cho du lịch lịch sử – tâm linh, không gian rộng và nhiều góc chụp ảnh. Khu di tích ở Tràng Kênh (Minh Đức, Thủy Nguyên), cách trung tâm Hải Phòng khoảng 25 km, được bao bọc bởi núi đá và hướng ra sông Bạch Đằng. Nên đi buổi sáng, kết hợp tham quan núi đá Tràng Kênh gần đó. Giữ trang phục lịch sự khi vào khu thờ tự. ​ Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Khu di tích ở thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, phù hợp đi “du khảo đồng quê” kết hợp tìm hiểu cuộc đời Trạng Trình. Bạn nên đi sáng sớm để cảm nhận không khí làng quê và chụp ảnh hồ nước – cảnh quan trước đền. Có thể chuẩn bị ít lễ đơn giản, ưu tiên nghe thuyết minh để hiểu giá trị văn hóa – lịch sử. Nếu đi nhóm, nên lên lịch nửa ngày vì quãng đường xa trung tâm. ​ Bảo tàng Hải Phòng