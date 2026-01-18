1 công ty duyệt nghỉ Tết 35 ngày, thưởng 18 triệu đồng/người: "Mất vài đơn hàng vì nghỉ lâu, nhưng rất đáng"

Lịch nghỉ Tết đến 35 ngày

Ngày 10/1, 1 doanh nghiệp tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán, thông báo này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Theo thông báo, công ty sẽ cho toàn thể nhân viên nghỉ từ ngày 1/2 và chính thức đi làm trở lại vào ngày 8/3, tổng thời gian nghỉ lên đến 35 ngày.

Thông báo cũng nêu rõ, tất cả nhân viên nếu rời vị trí làm việc đúng thời hạn nghỉ lễ và quay trở lại làm việc đúng ngày theo kế hoạch, sẽ được nhận khoản phúc lợi thưởng Tết trị giá 5.000 NDT/người (khoảng 18,8 triệu đồng). Khoản thưởng này dự kiến sẽ được chi trả vào cuối tháng 3. Trường hợp người lao động xin nghỉ sớm hơn quy định hoặc trở lại làm việc muộn hơn thời gian yêu cầu sẽ không được hưởng khoản phúc lợi nói trên.

Bên cạnh đó, công ty cũng đưa ra quy định linh hoạt đối với những nhân viên có con đang trong độ tuổi đi học. Cụ thể, những lao động này được phép quay lại làm việc trong vòng 2 ngày sau khi đưa con đi nhập học, mà vẫn đủ điều kiện nhận khoản thưởng 5.000 NDT. Tuy nhiên, điều kiện kèm theo là nhân viên phải đăng ký trước với bộ phận nhân sự.

Ngoài chính sách nghỉ Tết và thưởng phúc lợi, doanh nghiệp này còn áp dụng chế độ khuyến khích giới thiệu nhân sự. Theo đó, các nhân viên lâu năm nếu giới thiệu được người mới vào làm việc và người được giới thiệu hoàn thành ít nhất 3 tháng công tác tại công ty, người giới thiệu sẽ được thưởng 1.000 NDT cho mỗi trường hợp thành công.

Chấp nhận mất đơn hàng để nhân viên được nghỉ lâu hơn

Ngày 14/1, ông Trương – người phụ trách doanh nghiệp – cho biết, công ty này đã hoạt động hơn 10 năm và gần như năm nào cũng duy trì hình thức nghỉ Tết tương tự. Ông chia sẻ rằng, doanh nghiệp có số lượng lớn lao động ngoại tỉnh. Sau gần 11 tháng làm việc vất vả liên tục, dù kế hoạch sản xuất có bận rộn đến đâu, công ty vẫn cố gắng sắp xếp để toàn bộ nhân viên được về quê ăn Tết, đoàn tụ cùng gia đình và con cái.

Theo ông Trương, khoản phúc lợi 5.000 NDT dành cho mỗi nhân viên thực chất là mức bảo đảm tiền lương cơ bản mà doanh nghiệp có thể chi trả trong khả năng của mình, nhằm giúp người lao động yên tâm chi tiêu trong thời gian nghỉ lễ kéo dài. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực làm việc của người lao động trong suốt 1 năm qua, mà còn là cách để thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với đời sống của nhân viên.

Ông Trương cũng thẳng thắn cho biết, trong thời gian nghỉ Tết, doanh nghiệp không phải là không có đơn hàng. Tuy nhiên, công ty đã chủ động lựa chọn không nhận thêm đơn để bảo đảm kỳ nghỉ trọn vẹn cho người lao động. Quyết định này từng khiến doanh nghiệp mất đi một số khách hàng.

“Có khách hàng nói rằng họ không thể chấp nhận việc ngừng hoạt động lâu như vậy, nhưng chúng tôi vẫn quyết định không nhận đơn.” ông nói.

Theo quan điểm của người lãnh đạo doanh nghiệp này, hoạt động kinh doanh không chỉ đơn thuần là theo đuổi lợi nhuận. Việc tạo điều kiện để nhân viên có một cái Tết an tâm, đủ đầy bên gia đình sẽ giúp họ bước sang năm mới với tinh thần tích cực hơn, từ đó nâng cao động lực làm việc và sự gắn kết tập thể. Ông tin rằng, sự ổn định về tâm lý và đời sống của người lao động chính là nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

