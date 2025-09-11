1 chứng chỉ ngoại ngữ hơn 10.000 người Việt đua nhau đăng ký, dẫn đầu toàn cầu: Nhu cầu tăng kỷ lục, thí sinh tìm đến 3 điểm thi này để tranh slot

Nhu cầu tăng cao, các điểm thi hot quá tải

Theo People’s Daily, chỉ riêng quý I/2025 đã ghi nhận tới 9.941 lượt đăng ký HSK/HSKK tại điểm thi tại Viện Khổng Tử - Trường Đại học Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về số lượng thí sinh tham gia. Bên cạnh đó, điểm thi HSK Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cũng ghi nhận 3.484 lượt đăng ký trong 2 quý đầu năm 2025.

Những con số kỷ lục này không chỉ phản ánh sức hút ngày càng lớn của chứng chỉ tiếng Trung mà còn cho thấy áp lực quá tải tại các điểm thi truyền thống như ĐH Hà Nội (HANU) và ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN (ULIS).

Không chỉ trên thực tế, sức nóng của HSK còn thể hiện rõ qua các kênh truyền thông. Trên fanpage chính thức của Điểm thi HSK Viện Khổng Tử - ĐH Hà Nội và Điểm thi HSK - ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN), mỗi bài đăng thông báo mở đợt thi mới đều thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận, cho thấy sức quan tâm rất lớn từ thí sinh và phụ huynh. Hai trang này hiện có hơn hàng chục đến hàng trăm nghìn người theo dõi, trở thành “kênh thông tin nóng” mỗi khi có kỳ thi mới.

Đặc biệt, Điểm thi ĐH Hà Nội được chú ý hơn nhờ áp dụng hình thức thi trên máy tính thay vì viết tay như nhiều điểm thi khác. Đây được xem là lợi thế giúp thí sinh thuận tiện hơn trong quá trình làm bài và chấm thi.

Thi HSK trên máy tính tại điểm thi Viện Khổng Tử - ĐH Hà Nội

Ngoài ra, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều cộng đồng ôn thi HSK hoạt động sôi nổi. Chẳng hạn, nhóm Facebook của Điểm thi HSK ĐH Thái Nguyên đã thu hút hơn 10.000 thành viên, nơi thí sinh không chỉ trao đổi tài liệu mà còn lập nhóm đi chung từ Hà Nội lên Thái Nguyên dự thi. Thực tế, khi các điểm thi tại Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải và “cháy suất đăng ký”, nhiều thí sinh đã chọn phương án đi xa để kịp có chứng chỉ phục vụ hồ sơ du học hoặc tuyển dụng.

Tại Viện Khổng Tử - ĐH Hà Nội, mỗi đợt thi cách nhau 1 tháng, trung bình chỉ mở từ 150 đến 330 lượt đăng ký cho từng cấp độ. Con số này là rất hạn chế so với nhu cầu. Chính vì vậy, “đăng ký được suất thi HSK” hiện cũng trở thành một cuộc đua căng thẳng, không ít thí sinh và phụ huynh phải canh giờ, nhờ bạn bè để giữ chỗ.





Những lựa chọn mới

Để đáp ứng nhu cầu bùng nổ, những năm gần đây, hệ thống HSK tại Việt Nam đã ghi nhận thêm sự xuất hiện của các điểm thi mới với cơ sở vật chất hiện đại, quy mô vừa phải, giúp thí sinh có thêm lựa chọn:

1. Đại học Đông Á (Đà Nẵng)

Đây là điểm thi HSK chính thức đầu tiên được đặt tại miền Trung được cấp phép tổ chức thi vào tháng 2/2023, giải tỏa áp lực cho thí sinh không phải di chuyển xa ra Hà Nội hoặc TP.HCM. Với lợi thế trung tâm miền Trung - Tây Nguyên, ĐH Đông Á kỳ vọng trở thành “cửa ngõ” cho cộng đồng học tiếng Trung khu vực này.



Ưu điểm lớn nhất của điểm thi ĐH Đông Á là có cả 2 hình thức thi trên máy và trên giấy để thí sinh có thêm nhiều lựa chọn. Trường chuẩn bị cơ sở vật chất tối ưu nhất cho các phòng thi với các dàn máy tính và tai nghe hiện đại, chỗ ngồi rộng rãi và vách ngăn giúp các thí sinh không bị phân tâm, đặc biệt là phần thi nghe.

2. Đại học Phenikaa (Hà Nội)

Nằm ở khu vực phía Tây Hà Nội, điểm thi HSK tại ĐH Phenikaa, được phê duyệt tổ chức thi từ 30/5/2024 trở thành lựa chọn lý tưởng cho thí sinh muốn tránh tình trạng đông đúc tại ĐH Hà Nội hay ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN.



Trường sở hữu cơ sở hạ tầng mới, phòng thi rộng, trang thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, mang lại trải nghiệm thi thoải mái hơn cho các thí sinh. Hiện tại, điểm thi ĐH Phenikaa chỉ mới triển khai hình thức thi trên giấy.

3. Đại học Thành Đông (Hải Phòng)

Là một trong những điểm thi đầu tiên tại miền Bắc được Bộ GD&ĐT phê duyệt từ tháng 11/2022, điểm thi HSK ở ĐH Thành Đông giúp phân tán lượng thí sinh từ Hà Nội, đồng thời phục vụ tốt nhu cầu tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Cũng như ĐH Đông Á, ĐH Thành Đông triển khai cả 2 hình thức thi trên máy tính và trên giấy. Không gian thi vừa đủ, cơ sở vật chất mới được đầu tư giúp hạn chế tình trạng chen chúc và áp lực thi cử.

Sự xuất hiện của các điểm thi ĐH Phenikaa, ĐH Đông Á và ĐH Thành Đông không chỉ giúp phân bổ hợp lý lượng thí sinh, mà còn minh chứng cho làn sóng nhu cầu sở hữu chứng chỉ tiếng Trung HSK đang lan rộng khắp cả nước.

Trong bối cảnh gần 10.000 lượt đăng ký chỉ trong một quý, HSK đang cho thấy vị thế ngày càng vững chắc tại Việt Nam, không còn là “ngôn ngữ phụ” mà đã trở thành một trong những chứng chỉ ngoại ngữ chiến lược, song hành cùng IELTS và TOEIC.



