1 Chị Đẹp xác nhận ly hôn chồng diễn viên hơn 12 tuổi

Ngày 30/10, tờ Sohu đưa tin nữ diễn viên Giang Nhất Yến gây sốc khi thừa nhận đã ly hôn ông xã Triệu Hứa Đường trên sóng truyền hình. "Trước khi đến với Đạp Gió 2025, cuộc sống của tôi có nhiều biến đổi, sự nghiệp cũng sa sút. Điều buồn nhất có lẽ là tôi đã kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Tôi không biết phải đối mặt với mọi thứ thế nào. Có thể nói lời mời của ekip Đạp Gió 2025 đã cứu tôi thoát khỏi sự đau khổ, tuyệt vọng. Nhờ tham gia chương trình tôi mới lấy lại được sự tự tin, tích cực", người đẹp Tứ Đại Danh Bổ tâm sự.

Giang Nhất Yến không tiết lộ lý do cô và chồng diễn viên hơn 12 tuổi tan nát. Tuy nhiên, nguồn tin trong giới cho biết Chị Đẹp này và Triệu Hán Đường chỉ mới ly hôn trong vài tháng đổ lại đây. Hồi tháng 6, vợ chồng Giang Nhất Yến và con gái còn cùng nhau tham dự 1 sự kiện phim ảnh.

Giang Nhất Yến thông báo ly hôn Triệu Hán Đường

Giang Nhất Yến và Triệu Hán Đường - người hơn cô 12 tuổi - nên duyên sau khi hợp tác trong phim 77 Ngày (2018), do chính Triệu Hán Đường làm đạo diễn. Tác phẩm này được đánh giá cao về tính nghệ thuật, giúp hai nghệ sĩ thâu tóm nhiều giải thưởng ở các liên hoan phim danh giá.

Năm 2020, Giang Nhất Yến và Triệu Hán Đường bị bắt gặp xuất hiện với 1 em bé. Khi truyền thông đặt nghi vấn Giang Nhất Yến và Triệu Hán Đường đã bí mật kết hôn sinh con, cặp sao từ chối phản hồi. Sau đó, gia đình nữ diễn viên rời phố dọn đến sinh sống ở vùng nông thôn tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), hiếm khi lộ diện trước công chúng.

Giang Nhất Yến và Triệu Hán Đường bí mật kết hôn sinh con

Giang Nhất Yến sinh năm 1983, nổi tiếng với bộ phim như Tứ Đại Danh Bổ, 77 Ngày, Kiếm Vũ, Đồng Mưu, Hung Thủ Giấu Mặt, Viên Đạn Ma... Cô được mệnh danh là "nữ thần văn nghệ" tài sắc vẹn toàn của giới giải trí Hoa ngữ khi không chỉ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, còn có tài nhiếp ảnh, diễn xuất và yêu văn thơ. Chính vì lý do này, nữ diễn viên từng là một trong những nàng thơ được yêu thích nhất Cbiz một thời.

Tuy nhiên, danh tiếng của Giang Nhất Yến sớm sa sút vì bị đánh giá có EQ thấp, nảy sinh nhiều mâu thuẫn với các nhân vật quyền lực trong giới giải trí như Lưu Diệc Phi hay Đặng Siêu. Nữ diễn viên còn vướng scandal ăn cắp chất xám bản thiết kế kiến trúc của người khác, bị tố cáo là "tiểu tam" ngoại tình với doanh nhân La Hồng.

Trong khi đó, Triệu Hán Đường là diễn viên kỳ trên màn ảnh Hoa ngữ, từng tham gia các phim Đại Minh Cung Từ, Tây Tạng Bí Mật, Tân Tây Du Ký... Về sau tài tử này còn lấn sân sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Giang Nhất Yến sa sút vì vướng nhiều scandal đời tư

Nguồn: Sina, Sohu