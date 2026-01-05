1 cặp sao hôm qua mới lộ clip hẹn hò ở nhà riêng, hôm nay nhà gái đã tuyên bố "đường ai nấy đi"

Năm mới 2026 mới trôi qua 5 ngày, nhưng showbiz Hoa ngữ đã rợp trời drama sau khi hot girl Iamroosie (tên thật Tư Hiểu Địch, hay còn gọi là Hồng Tỷ) phơi bày việc cô có quan hệ tình ái với 15 sao nam, thậm chí tung ảnh thân mật của "đỉnh lưu" Lộc Hàm lên mạng. Bên cạnh Lộc Hàm, Lâm Canh Tâm, Khuất Sở Tiêu, nam diễn viên Châu Kỳ cũng đang là cái tên dính phong ba bão táp cực căng ngày đầu năm. Châu Kỳ đang bị bóc phốt ngoại tình, "bắt cá 2 tay" ầm ĩ khắp MXH.

Theo đó, vào ngày 4/1, cánh săn ảnh xứ tỷ dân đã tung clip Châu Kỳ và Hướng Hàm Chi hẹn hò qua đêm. Cụ thể, vào ngày 17/12/2025, Hướng Hàm Chi kéo vali đến nhà Châu Kỳ. Ngày 18/12/2025, cả hai đã cùng nhau tan làm, rồi đi tụ tập cùng bạn bè đến rạng sáng hôm sau. Khi ra về, Châu Kỳ giúp Hướng Hàm Chi đeo túi. Cặp sao 10X thậm chí còn ôm nhau thân mật, quấn quýt trước cửa nhà. Sau đó, hai diễn viên đã tham dự sự kiện Sohu Fashion Gala 2025 - nơi họ có cơ hội tương tác công khai với nhau. Video hẹn hò của Châu Kỳ và Hướng Hàm Chi có đến hơn 200 triệu lượt xem trên MXH.

Paparazzi tung clip bắt gọn Châu Kỳ và Hướng Hàm Chi hẹn hò qua đêm tại nhà riêng. Nguồn Weibo.

Châu Kỳ xách túi giúp Hướng Hàm Chi. Cặp đôi còn bị tóm dính khoảnh khắc ôm ấp nhau thân mật trước cửa nhà. Ảnh: Weibo.

Châu Kỳ và Hướng Hàm Chi trên sân khấu Sohu Fashion Gala 2025. Ảnh: Weibo.

Thế nhưng, khi netizen còn chưa kịp mừng Cbiz có cặp tình nhân trai tài - gái sắc mới, Châu Kỳ đã bị "bóc phốt" ầm ĩ. Không lâu sau khi hình ảnh thân mật của Hướng Hàm Chi và Châu Kỳ xuất hiện khắp các mặt báo, hot girl Tư Hiểu Địch đã tung tin nhắn nam diễn viên 2K có mối quan hệ mập mờ với cô. Tư Hiểu Địch cay cú tố cáo Châu Kỳ cắm sừng cô, còn Hướng Hàm Chi là kẻ thứ 3. Không những vậy, "Hồng Tỷ" này còn chê bai Châu Kỳ keo kiệt và đăng hình ảnh anh đặt phòng khách sạn cho cô trong 3 ngày với giá chỉ 399 NDT (gần 1,5 triệu đồng).

Sau khi Châu Kỳ vướng lùm xùm "bắt cá 2 tay", sáng 5/1, Hướng Hàm Chi đã lạnh lùng đăng tải thông báo chia tay, chấm dứt cuộc tình với bạn trai lên mạng xã hội: "Độc thân, đang chăm chỉ làm việc". Về phía Châu Kỳ, anh phủ nhận tất cả thông tin tiêu cực liên quan đến đời sống tình ái của mình đang lan truyền trên mạng.

Hướng Hàm Chi đăng đàn tuyên bố chia tay Châu Kỳ ngay sau khi nam diễn viên dính nghi vấn ngoại tình, "bắt cá hai tay". Ảnh: Weibo.

Hướng Hàm Chi bắt đầu đóng phim từ năm 2018, và ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như Trời quang không thể ngờ, Công tử! Ta nhất định sẽ cưới chàng, Trăm năm hòa hợp, ước định một lời... Với nhan sắc tinh khôi và ngọt ngào, cô được gọi là nàng thơ 10X thế hệ mới ở Cbiz. Theo Sohu, Hàm Chi là người Mỹ gốc Hoa, gia đình có điều kiện kinh tế đặc biệt khá giả. Vì thế, cha mẹ rất ủng hộ cô theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Châu Kỳ cũng là nam diễn viên 10X nổi bật của showbiz Trung Quốc hiện tại. Anh từng diễn xuất trong Trường An 24 kế, Tàng hải truyện, Không thể thay thế, Ai là hung thủ, Ngày của chúng ta...

Hướng Hàm Chi - Châu Kỳ tan vỡ trong drama. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu