1 cặp đôi phim giả tình thật vừa bí mật kết hôn, nhà trai trói chặt bạn gái vì lo sợ tình địch cực điển trai

Sina đưa tin tối 2/12 hai nghệ sĩ Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương tuyên bố đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn và trở thành vợ chồng. Trong không khí vui mừng, một cặp đôi khác đã yêu lâu năm cũng được nhắc tới là Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng.

Theo đó, từ khóa "Nghi ngờ Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn" nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo với hơn 110 triệu lượng tương tác và vẫn tiếp tục tăng chóng mặt. Có lẽ những khán giả theo dõi hành trình tình yêu 7 năm của cặp đôi Điềm Mật Bạo Kích đều mong họ sớm về chung một nhà.

Cặp đôi Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng bị nghi đã sớm thành vợ chồng nhưng chưa công khai

Bên cạnh đó, Sina cho rằng sự xuất hiện của nam diễn viên Vương An Vũ kích thích tính chiếm hữu của Lộc Hàm. Thời gian gần đây Vương An Vũ và Quan Hiểu Đồng tích cực được khán giả "đẩy thuyền" vì quá đẹp đôi trong phim Tiểu Hạng Nhân Gia. Thậm chí, từ khóa "Xin lỗi Lộc Hàm, Vương An Vũ và Quan Hiểu Đồng cũng rất đẹp đôi" đạt tới hơn 65 triệu lượt đọc nhờ hiệu ứng của bộ phim.

Theo Sina, Vương An Vũ và Quan Hiểu Đồng diễn xuất ăn ý, ngoại hình lại phù hợp với nhau khiến khán giả mê mẩn. Vương An Vũ vốn là ngôi sao trẻ được khen ngợi nhờ vẻ điển trai rắn rỏi. Thậm chí, tài tử sinh năm 1998 là một trong số ít người có thể tỏa sáng trong tạo hình cạo nửa đầu đời nhà Thanh hay để tóc ngắn ba phân. Tiểu Hạng Nhân Gia có bối cảnh niên đại 60-70 thế kỷ trước nên trang phục của các nhân vật đơn giản nhưng lại giúp Vương An Vũ tỏa ra khí chất thanh xuân tươi sáng khiến khán giả ngắm nhìn mãi.

Bên cạnh đó, Quan Hiểu Đồng cũng không ngần ngại khi tương tác ngọt ngào với Vương An Vũ. Thậm chí, cô còn không cho bạn trai quảng bá phim giúp mình, yêu cầu Lộc Hàm xóa bài PR phim. Có lẽ vì Quan Hiểu Đồng không muốn khán giả bị ảnh hưởng khi xem phim, đang rất yêu mến cặp đôi Lâm Đống Triết và Trang Tiểu Đình thì nhớ ra ngoài đời Quan Hiểu Đồng đã có bạn trai.

Vương An Vũ bị đánh giá là "tình địch" đáng gờm của Quan Hiểu Đồng

Ngược lại, Lộc Hàm đẹp theo hướng hơi nữ tính và anh bị cho là cao ngang Quan Hiểu Đồng khiến nữ diễn viên khi đi cùng luôn phải dùng giày bệt. Thời gian gần đây, Lộc Hàm cũng thường xuyên có những biểu hiện lạ như livestream khi say rượu, cãi nhau với anti hay giơ ngón tay thối. Vì vậy, khán giả cho rằng có lẽ Lộc Hàm muốn sớm trói chặt Quan Hiểu Đồng để tình cảm của họ thêm chắc chắn.

Bên cạnh đó, giới thạo tin của Trung Quốc còn ám chỉ việc Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng có thừa nhận đã đăng ký kết hôn hay không là việc riêng của họ, nhưng người hâm mộ có thể yên tâm chờ tin tốt.

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã bên nhau 7 năm

Năm 2017, dù đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ vẫn công khai chuyện tình yêu với Quan Hiểu Đồng, chấp nhận việc bị fan quay lưng. Sina cho biết thêm năm 2017 khi Lộc Hàm lần đầu công khai chuyện tình cảm với Quan Hiểu Đồng, mạng xã hội Weibo đã tê liệt hoàn toàn vì lượng người truy cập quá đông. Lộc Hàm thời điểm đó được coi là "đỉnh lưu", nghệ sĩ nổi tiếng và có nhiều fan nhất giới giải trí Hoa ngữ nhưng vẫn công khai tình cảm vì tôn trọng bạn gái.

Nhiều năm qua, tình cảm của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng khá ổn định. Hai nghệ sĩ thường xuyên đi du lịch, gặp gỡ bạn bè nhưng họ ít khi mang tình yêu ra đánh bóng tên tuổi. Vì vậy, từ cặp đôi bị ghét, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng được công chúng yêu mến, mong họ sớm về chung một nhà sau 7 năm bên nhau.

Sinh năm 1997, Quan Hiểu Đồng là con gái cưng của một gia đình có truyền thống và địa vị cao về nghệ thuật. Nhờ nhan sắc khả ái và diễn xuất bài bản, Quan Hiểu Đồng nhanh chóng có danh xưng "con gái quốc dân", được khán giả ưa thích. Nữ diễn viên cao 1m72 và độ dài đôi chân tới 1m10, được mệnh danh là "mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất Cbiz".

Quan Hiểu Đồng là sao nhí thành công

Trong khi đó, Lộc Hàm dần ít hoạt động nghệ thuật, tập trung kinh doanh

Trong khi đó, Lộc Hàm là sao hạng A có sự nghiệp rất thành công. Nam ca sĩ từng là giọng ca chính của nhóm nhạc EXO. Sau khi về nước, Lộc Hàm tham gia đóng phim và show giải trí. Tài tử sinh năm 1990 sở hữu bộ sưu tập đồng hồ đắt giá, sống trong khu biệt thự đắt đỏ chỉ cách Tử Cấm Thành 5 phút đi xe. Lộc Hàm nổi tiếng là nghệ sĩ giàu có bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ với khối tài sản lên tới 1000 tỷ đồng.