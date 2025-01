1 cặp đôi phim giả tình thật công khai tình cảm trước hàng triệu người: Nhà gái đẹp như búp bê, nhà trai làm gì cũng hot

Sina đưa tin tối 11/1, sự kiện Đêm hội Weibo có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Trung Quốc. Trong đó có không ít cặp đôi màn ảnh nhưng gây chú ý nhất là Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ trong Đại Phụng Đả Canh Nhân. Cặp đôi không chỉ sánh bước ngọt ngào mà 10 ngón tay còn đan vào nhau trong suốt hành trình thảm đỏ. Từ khóa "Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi 10 ngón tay đan nhau" đạt tới 80 triệu lượt xem.

Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi luôn nắm tay nhau trên thảm đỏ

Sina cho biết thêm trong sự kiện Đêm hội Weibo, có không ít cặp đôi màn ảnh tham dự như Dương Tử - Lý Hiện (Quốc Sắc Phương Hoa), Tống Dật và Thừa Lỗi (Dữ Tấn Trường An), Lư Dục Hiểu - Hầu Minh Hạo (Nhập Thanh Vân), Trương Tịnh Nghi và Trần Triết Viễn (phim Mộng Hoa Đình), cùng cặp đôi rất hot năm 2024 là Mạnh Tử Nghĩa là Lý Quân Nhuệ (phim Cửu Trọng Tử). Tuy nhiên, chỉ có Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ nắm tay nhau trong suốt quá trình. Khi trong phòng chờ, họ cũng ngồi cạnh và liên tục trò chuyện như nói mãi không hết tâm sự. Chính vì vậy, khán giả càng khẳng định cả hai có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đã tham gia khoảng 6 sự kiện cùng nhau. Lúc nào, cặp đôi cũng vui vẻ trò chuyện, chăm sóc và sánh bước bên nhau.

Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi được cho là đang hẹn hò bí mật

Thực tế, Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ từng bị khui ra nhiều chi tiết chứng minh họ ở bên nhau. Trong đó, tháng 10/2023, Vương Hạc Đệ đã tới buổi tiệc sinh nhật của Điền Hi Vi lúc tối muộn.

Trong sự kiện Scream Night (Đêm hội gào thét) do mạng video iQiYi tổ chức vào năm 2023, Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ không được sắp xếp để đi cùng nhau, thế nhưng trong hậu trường, hai nghệ sĩ bị bắt gặp trò chuyện vui vẻ. Điền Hi Vi còn cố ý đợi Vương Hạc Đệ tới để đi chung.

Trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng cuối năm 2023, Điều Hi Vi và Vương Hạc Đệ cuối cùng cũng xuất hiện bên nhau trên thảm đỏ, họ có màn khoác tay, véo má thân mật, chemistry đỉnh tới mức ngay lập tức trở thành chủ đề nóng nhất mạng xã hội.

Cặp đôi có nhiều hành động đáng yêu với nhau

Theo Sohu, cả trong phim lẫn ngoài đời, Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đều thân thiết khác hẳn những cặp sao khác khi hợp tác xong đều không tương tác với đối phương. Bên cạnh đó, theo nguồn tin nhiều khán giả ủng hộ cặp đôi này bởi cả hai đều là những "cực phẩm nhan sắc" lứa diễn viên sinh sau 1995.

Điền Hi Vi có tính cách trong sáng, phóng khoáng, ngoại hình ngọt ngào. Trong khi đó, Vương Hạc Đệ cũng là ngôi sao vui vẻ hay tấu hề, có tính cách hướng nội và ngoại hình nam tính quyến rũ. Bên cạnh diễn xuất, nam diễn viên còn đầu tư kinh doanh. Anh cũng là gương mặt được nhiều nhan hàng săn đón ký hợp đồng quảng cáo.

Vương Hạc Đệ tới dự sinh nhật của Điền Hi Vi

Cả hai đang hợp tác trong Đại Phụng Đả Canh Nhân, Vương Hạc Đệ vào vai nam chính Hứa Thất An, vốn là nhân viên bất động sản thời hiện đại, bất ngờ xuyên không tới một thế giới tồn tại những thế lực siêu nhiên, sống ở vương triều có tên Đại Phụng.

Anh ta gia nhập Đả Canh Nhân, tổ chức đứng trong bóng tối giám sát triều đình Đại Phụng. Đả Canh Nhân chỉ nghe lệnh Hoàng đế, không có thực chức nhưng lại nắm quyền sinh sát trong tay. Hứa Thất An bằng vào khả năng suy luận, phá án cùng sự kiên cường của mình từng bước thâm nhập vào thế giới quyền lực đầy rẫy minh tranh ám đấu, nhiều lần vượt qua những thời khắc sinh tử nguy nan. Điền Hi Vi vào vai quận chúa phải lòng Hứa Thất An.