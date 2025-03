1 cặp đôi phim giả tình thật bí mật yêu nhau 6 năm: Nhà gái đẹp xuất chúng, nhà trai là thiếu gia giàu nức tiếng

Trang 163 đưa tin hai diễn viên chính của tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2019) là Tăng Thuấn Hy và Trần Ngọc Kỳ đang vướng tin bí mật hẹn hò. Cả hai có rất nhiều đồ chung, khi tham gia show giải trí luôn chăm sóc lẫn nhau, dùng ánh mắt tình tứ nhìn đối phương. Mối tình chị-em bí mật này khiến khán giả thích thú.

Tăng Thuấn Hy và Trần Ngọc Kỳ đẹp đôi trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Theo đó, năm 2019, tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký dù là bản làm lại nhưng vẫn được khán giả yêu thích. Trong phim, Trần Ngọc Kỳ đã thể hiện tốt vai quận chúa Triệu Mẫn bướng bỉnh. Dù nữ diễn viên hơn đàn em Tăng Thuấn Hy, người đóng vai Trương Vô Kỵ 5 tuổi, tuy nhiên cả hai vẫn được khen rất đẹp đôi bên nhau. Trần Ngọc Kỳ sinh năm 1992, nhưng có có vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi. Đây cũng là bạn diễn hiếm có tạo được chemistry mạnh với Tăng Thuấn Hy.

Cặp chị-em bị bắt gặp dùng nhiều đồ giống nhau được cho là đồ đôi

Trần Ngọc Kỳ từng là nghệ sĩ do Đường Yên nâng đỡ. Phía sau Đường Yên là tài nguyên của nhóm phe phái Thượng Hải do đó có thể nói Trần Ngọc Kỳ may mắn hơn nhiều ngôi sao trẻ khác.

Trần Ngọc Kỳ bước đầu được biết tới với vai nữ phụ trong các dự án hot như Cẩm tú vị ương, Hương mật tựa khói sương. Bạn diễn của Trần Ngọc Kỳ cũng là những cái tên hot trên thị trường, sở hữu lượng fan đông đảo như La Vân Hi, Lý Dịch Phong, Vương Hạc Đệ... Trần Ngọc Kỳ có vẻ đẹp riêng biệt đáng yêu lanh lợi, với đôi mắt sáng thông minh.

Trần Ngọc Kỳ hơn Tăng Thuấn Hy 5 tuổi nhưng rất trẻ trung

Trong khi đó, Tăng Thuấn Hy có vẻ ngoài điển trai nam tính, nhưng đôi mắt của anh lại to tròn ngây thơ. Đôi mắt này khiến nam diễn viên sinh năm 1997 trở nên trong sáng hơn. Ở mảng phim ngôn tình, ngoại hình của Tăng Thuấn Hy thuộc dạng cực phẩm, nhan sắc nổi bật bậc nhất trong giới giải trí.

Không những vậy, Tăng Thuấn Hy còn là "phú nhị đại" (thiếu gia giàu có). Theo Sina đưa tin, gia đình Tăng Thuấn Hy khá kín tiếng nhưng thuộc hàng giàu có và có tiếng trong kinh doanh. Bố của Tăng Thuấn Hy là bạn làm ăn với Lôi Quân (ông chủ Xiaomi), còn mẹ đứng đầu nhiều công ty đa lĩnh vực. Gia đình anh còn làm chủ cả một trung tâm thương mại.

Khi có ý định gia nhập showbiz, Tăng Thuấn Hy đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Không khác gì các gia tộc giàu có khác, họ mong muốn con trai làm công chức hoặc có thể phụ giúp việc kinh doanh trong nhà. Thậm chí có một thời gian, mẹ của anh còn giả bệnh, dùng "khổ nhục kế" buộc anh bỏ nghề. Thấy không ổn, cả nhà cùng nhau giả bệnh để thuyết phục cậu thiếu gia ở nhà. Bà Tăng thậm chí còn có ý định cho con đi du học, nhưng mọi sự đều không thành.

Tăng Thuấn Hy là thiếu gia giàu có

Tăng Thuấn Hy được khán giả đùa vui là "hình mẫu công tử thích thì đi diễn, chán thì về nhà thừa kế gia sản trong tiểu thuyết". Tuy nhiên, may mắn sự nghiệp của anh đang khởi sắc với các tác phẩm chất lượng như Tôi Có Thể Gặp Được Vị Cứu Tinh, đạt 8/10 điểm chất lượng trên trang Douban, Liên Hoa Lâu đạt 8,2 điểm, Đúng Lúc Đạt Được Em đạt 7,8 điểm.

Vừa qua, Tăng Thuấn Hy đã đóng máy phim cổ trang Lâm Giang Tiên đóng cùng Bạch Lộc. Còn Trần Ngọc Kỳ, cô cũng tham gia dự án cổ trang lớn Phó Sơn Hải đóng cùng Thành Nghị.