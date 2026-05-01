1 ca sĩ Vbiz đánh úp thông báo tổ chức đám cưới vào ngày mai!

Vào những năm 2010, Akira Phan là một trong những giọng ca đình đám được nhiều người yêu mến. Mới đây, nam ca sĩ sinh năm 1985 khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức thông báo sẽ tổ chức đám cưới cùng bạn gái Phương Maika vào ngày mai (2/5) tại TP.HCM.
Đi kèm thông báo đặc biệt, Akira Phan cũng đăng tải bộ ảnh ngọt ngào cùng dòng tâm sự dài về hành trình tình yêu khiến nhiều khán giả xúc động. Nam ca sĩ viết: "Bắt đầu một hành trình rất riêng… Trên hành trình ấy, anh gặp em - người khiến mọi thứ trong anh dần trở nên rõ ràng hơn. Em không đến bằng những điều ồn ào hay rực rỡ, chỉ nhẹ nhàng bước vào, đủ để anh muốn sống chậm lại, nghĩ sâu hơn, và lần đầu tiên thật sự mong có một nơi để trở về".
Giọng ca đình đám một thời còn chia sẻ quan điểm về hôn nhân và sự trưởng thành: "Một mái nhà - không phải vì cần, mà vì muốn. Một gia đình - không phải vì đến lúc, mà vì có em". Trong bài đăng, Akira Phan cho biết anh nhận ra hạnh phúc không nằm ở những điều xa xôi mà là có một người để cùng vun đắp mỗi ngày. Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến bà xã tương lai vì đã đồng hành và giúp anh bước sang một chương mới của cuộc đời.
Không chỉ vậy, Akira Phan còn nhắn nhủ đến người hâm mộ đã yêu thương và theo dõi mình suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật. Anh bày tỏ tin rằng hành trình mới sẽ giúp bản thân trở nên sâu sắc, đằm thắm hơn trong âm nhạc lẫn cuộc sống.
Thông tin nam ca sĩ chuẩn bị lên xe hoa hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bên dưới bài đăng, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại lời chúc phúc cho cặp đôi trước thềm hôn lễ.
Akira Phan tên thật là Phan Võ Thanh Hùng, sinh năm 1985 tại TP.HCM. Anh từng là một trong những ca sĩ được yêu thích giai đoạn 2008–2011 với loạt bản hit quen thuộc như Mùa đông không lạnh, Lời nguyền hay Đợi chờ là hạnh phúc. Ngoài ca hát, nam nghệ sĩ còn tham gia sáng tác và ghi dấu với phong cách âm nhạc ballad trẻ trung, gần gũi.
Trong hành trình hoạt động nghệ thuật, Akira Phan trải qua không ít biến cố trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Từ sau năm 2012, tên tuổi của nam ca sĩ dần giảm sức hút do ít xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc mới, đồng thời vướng một số ồn ào liên quan đến chuyện tài chính và nợ nần.
Giữa năm 2019, Akira Phan từng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cân nặng tăng lên mức 85kg, ngoại hình thay đổi rõ rệt so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Sự xuống phong độ về diện mạo không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của nam ca sĩ mà còn tác động lớn đến tinh thần, khiến anh nhiều lần rơi vào trạng thái tự ti vì những bình luận miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội.
Để lấy lại vóc dáng và sự tự tin, Akira Phan quyết định chi khoảng 300 triệu đồng thực hiện nhiều phương pháp thẩm mỹ như cắt mí, cấy tóc, hút mỡ bụng, hút mỡ đùi và hút mỡ bắp tay. Nam ca sĩ từng trải qua ca đại phẫu kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ với mong muốn cải thiện ngoại hình, sớm thoát khỏi tình trạng thừa cân và tìm lại hình ảnh gọn gàng, phong độ như trước đây.