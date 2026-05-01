1 ca sĩ Vbiz đánh úp thông báo tổ chức đám cưới vào ngày mai!

Vào những năm 2010, Akira Phan là một trong những giọng ca đình đám được nhiều người yêu mến. Mới đây, nam ca sĩ sinh năm 1985 khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức thông báo sẽ tổ chức đám cưới cùng bạn gái Phương Maika vào ngày mai (2/5) tại TP.HCM.

Đi kèm thông báo đặc biệt, Akira Phan cũng đăng tải bộ ảnh ngọt ngào cùng dòng tâm sự dài về hành trình tình yêu khiến nhiều khán giả xúc động. Nam ca sĩ viết: "Bắt đầu một hành trình rất riêng… Trên hành trình ấy, anh gặp em - người khiến mọi thứ trong anh dần trở nên rõ ràng hơn. Em không đến bằng những điều ồn ào hay rực rỡ, chỉ nhẹ nhàng bước vào, đủ để anh muốn sống chậm lại, nghĩ sâu hơn, và lần đầu tiên thật sự mong có một nơi để trở về".

Akira Phan chia sẻ hình ảnh thiệp cưới, thông báo ngày vui với bạn gái sẽ diễn ra vào ngày 2/5 sắp tới. Ảnh: FBNV

Giọng ca đình đám một thời còn chia sẻ quan điểm về hôn nhân và sự trưởng thành: "Một mái nhà - không phải vì cần, mà vì muốn. Một gia đình - không phải vì đến lúc, mà vì có em". Trong bài đăng, Akira Phan cho biết anh nhận ra hạnh phúc không nằm ở những điều xa xôi mà là có một người để cùng vun đắp mỗi ngày. Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến bà xã tương lai vì đã đồng hành và giúp anh bước sang một chương mới của cuộc đời.

Không chỉ vậy, Akira Phan còn nhắn nhủ đến người hâm mộ đã yêu thương và theo dõi mình suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật. Anh bày tỏ tin rằng hành trình mới sẽ giúp bản thân trở nên sâu sắc, đằm thắm hơn trong âm nhạc lẫn cuộc sống.