1 anh trai bị "tóm" có thái độ khó hiểu với khán giả khi đi diễu hành, chuyện gì đây?

Chiều 4/12, các sao nam của Anh Trai Say Hi bắt đầu hoạt động diễu hành, đây là hoạt động giao lưu quảng bá thuộc khuôn khổ concert của chương trình tại Hà Nội. Không chỉ được fan chào đón nhiệt tình ở sân bay, nhiều người còn dõi theo cung đường diễu hành của các anh trai. Sự xuất hiện của dàn "idol" khiến một số tuyến đường tại Hà Nội bị tắc đường. Trên xe buýt 2 tầng, nhất cử nhất động của dàn anh trai đều lọt vào tầm ngắm của "team qua đường".

Mới đây nhất, trên Threads xuất hiện bài đăng bàn luận về hành động của Hải Đăng Doo. Theo đó, Hải Đăng Doo đứng cạnh Thái Ngân khi giao lưu cùng khán giả. Nam ca sĩ đeo kính đen, trên mặt còn có 1 lá cờ Việt Nam, anh vui vẻ vẫy tay và tương tác nhiệt tình với người hâm mộ.

Tuy nhiên, lúc đang quan sát xung quanh thì Hải Đăng Doo thay đổi biểu cảm có phần căng thẳng, chỉ trỏ bên dưới. Theo những người có mặt tại hiện trường cho biết nguyên nhân Hải Đăng Doo có hành động lạ trên là anh đang ra sức yêu cầu khán giả bên dưới đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn khi "đu idol". Không chỉ liên tục hét lớn "Mũ, mũ đâu?", anh còn chỉ về phía đầu của mình để ám hiệu nhắc nhở mọi người. Hành động này của Hải Đăng Doo được nhiều người khen ngợi. Dù mải vui, những khán giả trực tiếp tham gia hoạt động cùng các anh trai cũng cần phải đảm bảo an toàn, an ninh trật tự để tránh làm ảnh hưởng đến "idol" cũng như những người xung quanh.

Clip: Hải Đăng Doo nhắc nhở người đi đường đội mũ bảo hiểm khi tham gia đoàn diễu hành (Nguồn: @phonelnhh)

Hải Đăng Doo có hành động "căng" khi nhắc nhở fan

Nam ca sĩ check in khi được khán giả chào đón nhiệt tình

Hoạt động đậm màu idol của dàn Anh Trai Say Hi gây "náo loạn" tại Hà Nội

Ở những nơi các nghệ sĩ đi qua đều được fan chờ sẵn để giao lưu

Dòng người hoà vào đoàn diễu hành ngày càng đông

Clip: Nhiều khán giả hò reo, thích thú khi được gặp gỡ các Anh Trai Say Hi (Nguồn: Đi soi sao đi)

Hải Đăng Doo nổi tiếng là một TikToker với 2,6 triệu người theo dõi. Tên tuổi của hot boy sinh năm 2000 được biết đến nhiều hơn khi tham gia loạt gameshow như Tỏ tình hoàn mỹ, Trời sinh một cặp... Tại Trời sinh một cặp, Hải Đăng Doo giành ngôi vị quán quân. Đây cũng là bước đêm giúp mỹ nam 2k debut với vai trò ca sĩ. Ngoài ra, vẻ ngoài điển trai cũng là lợi thế giúp Hải Đăng Doo được nhiều người nhớ đến. Hải Đăng Doo là anh trai được nhiều fan của Anh Trai Say Hi chú ý vì vẻ ngoài điển trai. Về chuyện đời tư, Hải Đăng Doo dính tranh cãi vì bị soi hint có bạn gái nhưng vẫn "xào couple" với Gemini Hùng Huỳnh.

Hải Đăng Doo sẽ xuất hiện trong 2 đêm concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội. Đêm 3 concert sẽ diễn ra vào ngày 7/12, địa điểm chính là ở SVĐ Mỹ Đình. Khi sự quan tâm của khán giả dành cho chương trình ngày càng tăng, NSX Anh Trai Say Hi cũng chính thức xác nhận sẽ tổ chức concert thứ 4 tại Hà Nội vào ngày 9/12. Trước khi tham gia concert chính thức, các anh trai sẽ tham gia nhiều hoạt động ngoài lề. Trong đó, buổi diễu hành khắp các tuyến đường tại Hà Nội chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức nóng của Anh Trai Say Hi. Các hoạt động này còn giúp nâng level "đu idol" của khán giả Việt.