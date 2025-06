1 Á hậu Việt mắc kẹt ở nước ngoài vì sự cố sân bay

Từ giữa tháng 6/2025, Á hậu Huyền My và gia đình đã cùng nhau đi du lịch các nước ở châu Âu như Đức, Cộng hòa Séc, Áo, Hungary. Khi tới mỗi một đất nước, người đẹp sinh năm 1995 lại chia sẻ hình ảnh check-in tại những địa điểm nổi tiếng, ăn ở khách sạn sang trọng.

Mới đây, Á hậu Huyền My chia sẻ việc bị mắc kẹt ở Hungary, không thể trở về Việt Nam do sân bay đóng cửa không phận. "Bất đắc dĩ bị kẹt ở Hungary thêm 1 tuần vì sân bay Doha đóng cửa không phận. Tôi thèm đồ ăn Việt Nam lắm rồi", cô viết.

Dưới phần bình luận, người đẹp sinh năm 1995 tiếp tục chia sẻ thêm về tình trạng hiện tại. Huyền My cho biết vé máy bay đã hết sạch cho tới cuối tuần: "Nhà em không chủ động được vì hãng quá tải, trả lời rất chậm. Chỉ có đại lý bán vé máy bay ở Hà Nội hỗ trợ, đến lúc nắm chắc thông tin thì hết sạch vé cho đến cuối tuần".

Được biết, hơn 20 hãng hàng không quốc tế lớn ở châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông đồng loạt hoãn, hủy hoặc điều chỉnh lộ trình bay do căng thẳng leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran. Không phận Doha đã tạm thời đóng cửa từ chiều 23/6 do lo ngại về an ninh.

Sau gần 10 năm đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My hiện tại vẫn giữ được nhan sắc nổi bật, thần thái chuẩn beauty queen mỗi khi xuất hiện. Tuy không quá sôi nổi trong các hoạt động nghệ thuật, nhưng cô nàng vẫn đều đặn góp mặt trong các sự kiện lớn, làm đại diện cho nhiều nhãn hàng và duy trì độ phủ sóng nhất định trên mạng xã hội.

Cuộc sống của Huyền My hiện tại khá kín tiếng. Cô chọn cách hưởng thụ hơn là chạy đua trong showbiz, cô thường xuyên check-in tại những địa điểm sang chảnh, vi vu nước ngoài, thưởng trà, đánh golf và tận hưởng cuộc sống đúng chuẩn "rich kid thế hệ hoa hậu". Dù từng có thời điểm vướng tin đồn hẹn hò với vài đại gia kín tiếng, nhưng đến nay Huyền My vẫn giữ đời tư kín đáo, quyết không công khai chuyện tình cảm.

Huyền My từng chia sẻ hiện cô vẫn độc thân vào tháng 2/2025. Nếu có người yêu, cô sẽ chia sẻ tin vui với khán giả. "Tôi vẫn độc thân, nên không biết trả lời câu hỏi khi nào kết hôn ra sao", cô nói. Theo Huyền My, vật chất rất quan trọng trong một mối quan hệ tuy nhiên hai người muốn đồng hành cùng nhau phải có sự tương đồng về nhân sinh quan, cách đối nhân xử thế.

Á hậu 9x từng đặt ra cột mốc 20 tuổi sẽ lập gia đình, sinh con. "Mẹ tôi lập gia đình từ rất sớm. Tôi cũng muốn kết hôn, có con sớm để không có khoảng cách thế hệ quá xa với con của mình nhưng duyên chưa tới. Ngày nay, chuyện các cặp đôi tan vỡ diễn ra hàng ngày, tôi không muốn chuyện đó đến với mình. Hãy cứ đủ chín chắn, trải nghiệm và lập gia đình khi đã sẵn sàng", Huyền My cho hay.