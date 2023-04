1 Á hậu Vbiz vội lên tiếng vì bị gọi tên vào vụ nữ diễn viên bị bắt do ma tuý

Ngày 23/4, Công an Hà Nội cung cấp thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (diễn viên Lệ Hằng) về tội mua bán trái phép các chất ma túy. Trước khi vướng vào ma tuý, Lệ Hằng từng là nữ diễn viên xinh đẹp xuất hiện trong phim Xin hãy tin em. Đáng nói, đến tối cùng ngày, một Á hậu Vbiz phải lên tiếng phản pháo vì bị nhắc do trùng tên với diễn viên Lệ Hằng.

Cụ thể, tối ngày 23/4, Á hậu Đặng Thị Lệ Hằng - Á hậu 2 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã lên tiếng đính chính không liên quan đến vụ diễn viên Lệ Hằng bị bắt do ma tuý. Á hậu Lệ Hằng cho biết liên tục bị gọi tên nên phải có phản hồi để làm rõ với công chúng.

Lệ Hằng khẳng định đến thời điểm này vẫn đang có chuyến công tác, cô xuất hiện cùng dàn sao Việt trong sự kiện ngày 21/4 tại Australia. Trước những thông tin ảnh hưởng đến cuộc sống, Á hậu Lệ Hằng nhấn mạnh: "Em đang ở Syney dự show, mọi người đừng réo tên em. Cảm ơn".

Á hậu Lệ Hằng xuất hiện trong sự kiện thời trang ở Australia vào tối ngày 21/4

Á hậu Lệ Hằng không có bất kỳ liên quan nào đến vụ diễn viên Lệ Hằng bị bắt do ma tuý. Á hậu Lệ Hằng mong muốn dân mạng dừng gọi tên vào vụ việc này vì cô đã đi công tác từ tuần trước

Liên quan đến vụ việc này, vào ngày 10/3/2023, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng (diễn viên Lệ Hằng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 0,696 gam ma túy tổng hợp. Tại cơ quan chức năng, diễn viên Lệ Hằng đã khai nhận mua bán trái phép chất ma túy với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách.