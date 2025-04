1 Á hậu tuyên bố giải nghệ sau khi đoạn clip dài 16 phút gây sốc bại lộ

Ngày 19/3, tờ Sohu đưa tin Huỳnh Tâm Dĩnh - Á hậu 1 Hong Kong 2012 - thông báo rút khỏi showbiz. Cô cho biết muốn cùng ông xã ca sĩ Lê Vạn Hoành chu du thế giới, làm blogger về du lịch. Huỳnh Tâm Dĩnh chia sẻ chính cuộc hôn nhân êm ấm với chồng đã giúp cô thoát khỏi ám ảnh, vượt qua khó khăn của vụ bê bối ngoại tình rúng động trong quá khứ. Vì vậy, cô quyết định kết thúc thân phận người nổi tiếng để giữ gìn tổ ấm, tránh xa sự soi mói và bàn tán của dư luận.

"Ngày trước tôi chọn đi thi Hoa hậu vì nghĩ rằng bản thân phải sống sao cho không hối tiếc với thanh xuân. Sau khi vào showbiz, có thời điểm, tôi đã sống trong những lời đồn đoán thất thiệt, là đề tài bàn tán trên truyền thông và MXH mỗi ngày. Nhưng giờ đây, tôi muốn trở lại cuộc sống của 1 người bình thường. Tôi muốn cùng gia đình tận hưởng cuộc sống bình dị, tự trải nghiệm và chia sẻ những câu chuyện của bản thân", Huỳnh Tâm Dĩnh tuyên bố giải nghệ.

Huỳnh Tâm Dĩnh quyết định giải nghệ để chuyển hướng làm blogger du lịch

Quyết định này của Huỳnh Tâm Dĩnh không gây bất ngờ. Công chúng cho rằng đây là chuyện hiển nhiên và thậm chí phải công bố sớm hơn của Á hậu. Bởi sau khi vướng bê bối tình ái nghiêm trọng với nam ca sĩ đã có vợ Hứa Chí An, cô bị tẩy chay khỏi ngành giải Hong Kong (Trung Quốc), không ai dám làm việc chung. Có thời điểm vì bị dư luận chửi mắng quá dữ dội, Huỳnh Tâm Dĩnh còn phải sang Mỹ "lánh nạn", thay tên đổi họ bắt đầu cuộc sống mới.

Sự nghiệp của Huỳnh Tâm Dĩnh về con số 0, chẳng ai dám mời hợp tác sau khi cô dính tai tiếng tình ái rúng động

Năm 2019, Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh và nam ca sĩ Hứa Chí An lộ clip ngoại tình 16 phút trên taxi khiến showbiz Hong Kong (Trung Quốc) chấn động. Vào thời điểm đó, Huỳnh Tâm Dĩnh đang hẹn hò Mã Quốc Minh, còn Hứa Chí An là chồng của diva Trịnh Tú Văn. Sau khi vụ việc vỡ lở, Huỳnh Tâm Dĩnh - Hứa Chí An bị công chúng chỉ trích, tẩy chay kịch liệt và phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật nhiều năm. Á hậu Hong Kong 2012 bị bạn trai Mã Quốc Minh chia tay, còn Hứa Chí An được vợ tha thứ sau khi mở họp báo khóc lóc xin lỗi.

Hình ảnh Hứa Chí An - Huỳnh Tâm Dĩnh âu yếm nhau trên taxi được truyền thông đăng tải vào năm 2019

Vụ ngoại tình của 2 nghệ sĩ hàng đầu này từng gây chấn động showbiz 1 thời

Tháng 10/2023, sau thời gian dài ở ẩn, Huỳnh Tâm Dĩnh tổ chức đám cưới với tay trống hơn 14 tuổi Lê Vạn Hoành. Tờ On cho biết cả 2 đã bí mật đăng ký kết hôn từ tháng 8/2023. Lê Vạn Hoành là thành viên nhóm nhạc RubberBand, từng có 1 đời vợ.

Huỳnh Tâm Dĩnh và tay trống Lê Vạn Hoành kết hôn vào năm ngoái

Nguồn: Sohu, Sina