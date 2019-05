Ngày 20/5, lãnh đạo UBND xã Nam Xuân (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, Công an huyện Nam Đàn đang phối hợp với công an xã này điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một gia đình 5 người trình báo nghi bị hàng xóm đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước.



Theo trình bày của chị Nguyễn Thị Vân (SN 1990, trú xóm 7, xã Nam Xuân), trước đó vào tháng 8/2018, chị Vân mất một số tiền lớn và nghi ngờ gia đình bà Th. (hàng xóm) lấy trộm nên có nhắn tin cho con bà Th. để hỏi.

Chị Vân trình bày lại sự việc.

"Lúc này tôi hỏi là nếu có lấy thì cho tôi xin lại, nếu không phải thì thôi, tôi xin lỗi. Nhưng sau đó gia đình bà Th. làm đơn lên xã nói tôi vu khống họ lấy trộm tiền.

Sau đó xã tiến hành làm rõ và xác định tôi không vu khống mà chỉ hỏi vì nghi ngờ thôi. Sự việc sau đó được hòa giải, nhưng gia đình bà Th. không chịu", chị Vân nói.

Thời gian sau đó, gia đình chị Vân xuất hiện nhiều hiện tượng khác thường như gà chết hàng loạt, bò cũng chết bất thường. Nhiều lần để ý, chị Vân thấy bà Th. có nhiều biểu hiện khác lạ như thường xuyên ngó nghiêng vào gia đình chị.

Mới đây, chị Vân đã lắp camera an ninh thì bất ngờ phát hiện bà Th. mang một chai nước lạ chạy vào nhà chị. Chị Vân sau đó báo sự việc lên công an xã để điều tra vụ việc.

Giếng nước dùng để sinh hoạt, ăn uống của gia đình chị Vân.

"Ngày 15/5, tôi xem camera thì 7h36’ ngày hôm đó, bà Th. mang chai nước chạy vào nhà tôi. Nhưng cửa bên trong khóa nên bà chạy ra.

Khi làm việc với công an, bà Th. thừa nhận ngày 14/5 đã đổ 1 chai thuốc diệt cỏ cháy xuống giếng nước của gia đình tôi, sáng 15/5, bà Th. mang tiếp 1 chai thuốc diệt cỏ cháy để ý định bỏ vào chai dầu gội đầu nhưng vì cửa khóa nên không bỏ được", chị Vân trình bày.

Hình ảnh qua camera cho thấy, bà Th. cầm chai nước lạ chạy vào nhà chị Vân với mẻ mặt sợ sệt.

Lo sợ bị ngộ độc, 5 người trong gia đình chị Vân gồm: ông Nguyễn Hữu Đàn (SN 1965, bố chồng chị Vân), bà Nguyễn Thị Ngọc (SN 1970, mẹ chồng), chị Nguyễn Thị Vân (SN 1990) cùng 2 con nhỏ (1 cháu 3 tuổi, 1 cháu 1 tuổi) đã đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám. May mắn các bác sỹ thông báo, cả 5 người âm tính với chất độc.

Tuy nhiên, lo sợ ảnh hưởng sức khỏe sau này nên gia đình chị Vân đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra để xử lý nghiêm vụ việc.

Bà Th. được mời lên trụ sở xã Nam Xuân để làm rõ sự việc.

Ngày 20/5, Công an huyện Nam Đàn, Công an xã Nam Xuân xuống lấy mẫu nước gia đình chị Vân đồng thời mời bà Th. lên trụ sở côn an để lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Ông Nguyễn Xuân Quý - Trưởng Công an xã Nam Xuân cho biết, hiện phía đơn vị đang phối hợp Công an huyện lấy lời khai bà Th. và làm việc với gia đình nạn nhân nên chưa thể cung cấp thông tin.