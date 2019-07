Xả lũ sai quy trình khiến 1 người chết, thủy điện phải bồi thường 650 triệu đồng

Liên quan đến vụ thủy điện xả nước khiến 1 người chết, sáng 9/7, trả lời VTC News, ông Đậu Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, nhà máy thủy điện Nậm Nơn vừa bồi thường cho gia đình anh Vi Văn May 650 triệu đồng.

“Hôm 5/7, tôi tham gia chứng kiến thỏa thuận bồi thường giữa đại diện Nhà máy thủy điện Nậm Nơn và gia đình anh May. Theo đó, Nhà máy thủy điện Nậm Nơn bồi thường cho gia đình anh Vi Văn May số tiền 650 triệu đồng và 45 triệu đồng tiền mai táng phí”.

Như VTC News đưa tin , khoảng 13h45 ngày 23/5, hai anh em Vi Văn May và Vi Văn Thân (trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) đang chèo thuyền dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn thì nhà máy điện xả nước.



Sau đó, nước xả mạnh khiến thuyền bị lật xuống sông Nậm Nơn, cả hai anh em anh May bị nước cuốn. Người dân phát hiện đến cứu được anh Thân vào bờ, còn anh May bị nước cuốn mất tích.

Nhận được thông tin, nhà máy thủy điện Nậm Nơn đóng cửa xả và cùng tổ chức tìm kiếm thi thể anh May. Đến chiều tối 23/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân tìm được thi thể anh Vi Văn May ở gần cửa xả nước thủy điện Nậm Nơn.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng Công an tỉnh Nghệ An lên hiện trường để thu thập thông tin, tài liệu điều tra, làm rõ quy trình xả lũ .

Vị trí nhà máy thủy điện Nậm Nơn, huyện Tương Dương (Nghệ An).

Một số người dân kể lại, trước khi mở cửa xả số 1 thì thủy điện Nậm Nơn có thông báo nhưng vừa thông báo xong là xả luôn. Cửa xả thứ 2, thủy điện Nậm Nơn xả nhưng không thông báo.

"Họ xả sai quy trình vì theo quy định là phải phát loa thông báo trước 30 phút rồi mới được xả", một người dân nói.

Về việc xả lũ không đúng quy trình, trả lời báo chí, ông Nguyễn Quốc Toản - Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An, chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Nơn (huyện Tương Dương, Nghệ An) thừa nhận: "Một phần do chủ quan trong điều tiết lượng nước hồ chứa, nghĩ lượng nước không lớn, nên anh em không phát thông báo, hơi chủ quan".