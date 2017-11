Vụ vợ bí thư thôn, vợ trưởng thôn nhận quà lũ lụt: 6 gói mì tôm phát cho dân làm 2 lần!

Trưởng công an bắn chủ tịch xã ở Nghệ An: Lãnh đạo huyện kiểm tra quy trình bổ nhiệm

Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc (Nghệ An) đã chỉ đạo Công an huyện kiểm tra lại quy trình tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ đối với trưởng công an xã từng bị tù treo và đã dùng súng bắn chủ tịch xã.