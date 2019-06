Vụ truy sát 3 cha con: Kẻ giết người là cháu bí thư chi bộ

Ngày 16/6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã bắt giữ Nguyễn Xuân Công (SN 1993, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) vào rạng sáng cùng ngày để điều tra hành vi giết người sau nhiều giờ lẩn trốn.



Công chính là kẻ đã dùng kiếm đâm, chém chết ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi, trú thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) và làm 2 người con ông Văn là Phạm Ngọc Phát, Phạm Ngọc Cấp trọng thương.

Đại tá Dũng cho hay sau khi gây án, Công bỏ trốn khỏi địa phương và lẩn trốn nhiều nơi. Công trốn ra Đà Nẵng nhưng đến khoảng 2h sáng thì quay về Tam Kỳ và bị các trinh sát bắt giữ.

Theo Đại tá Dũng, nguyên nhân dẫn đến vụ án là do gia đình ông Văn có mâu thuẫn với gia đình ông Nguyễn Văn Mười, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Xuân Quý – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Thăng. Ông Văn thường xuyên to tiếng do ông Mười nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối.

Vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa những người hàng xóm

"Công là cháu ruột của ông Mười. Vụ án này chúng tôi đã nắm được thông tin các đối tượng chính và đang kêu gọi những người có liên quan ra đầu thú để hưởng khoan hồng", Đại tá Dũng nói.

Trước đó, khoảng 17h ngày 14/6, một nhóm thanh niên đến nhà ông Văn nhưng bị đuổi đánh nên bỏ đi. Sau đó khoảng 1 giờ, nhóm này quay lại cùng hàng chục thanh niên khác, tay cầm dao, kiếm Nhật rồi xông vào nhà truy sát cha con ông Văn.

Ông Văn và các con bỏ chạy nhưng bị nhóm thanh niên rượt theo đâm chém liên tục. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu nên chạy đến thì phát hiện nằm gục trên vũng máu ngay trước cổng nhà, 2 người con tiếp tục bị chém trước khi nhóm người lạ bỏ đi.

Các nạn nhân đươc đưa đi cấp cứu nhưng ông Văn đã tử vong. Hai con trai ông Văn hiện đang cấp cứu với nhiều vết thương trong tình trạng nguy kịch.