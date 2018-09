Vụ thiếu nữ 14 tuổi bị nhóm thanh niên truy sát giữa khuya: Nghi vấn chém nhầm người

Trưa 11/9, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) khẳng định đang xử lý quyết liệt vụ việc thiếu nữ 14 tuổi bị nhóm thanh niên chém gây thương tích khi đang đi trên đường xảy ra ở phường 16.



Nạn nhân được xác định là Quảng Thị Như Hình (14 tuổi, quê Ninh Thuận, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM). Riêng chị gái của nạn nhân là Quảng Thị Như Truyền (18 tuổi) đi cùng xe cũng bị thương do nhóm người trên đạp ngã.

"Qua việc khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp nhận định sơ bộ, có thể do nhóm thanh niên chém nhầm. Vì lúc thiếu nữ bị chém, một nam thanh niên trong nhóm nói: "Chém nhầm người rồi" rồi tháo chạy.

Nạn nhân bị chém trọng thương. Ảnh: Kim Lượng.

Đồng thời, qua việc lấy lời khai của Hình, Truyền và anh Phạm Trung Hiếu (SN 1984, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, người chở Hình và Truyền trên xe máy - PV) thì các nạn nhân đều khẳng định chưa hề có mâu thuẫn với bất kì ai. Hiện tại, BCH Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo xử lý quyết liệt vụ việc này", đại diện Công an quận Gò Vấp khẳng định.

Ngoài ra, cơ quan công an cho biết, thời điểm xảy ra sự việc vào đêm khuya vắng người qua lại, camera an ninh cũng chưa thu thập được điều gì. "Tuy nhiên, các trinh sát thuộc Đội CSHS Công an quận cũng đang tập trung, truy xét băng nhóm trên.

Hiện tại, công an cũng xác định được 1 đối tượng nghi có liên quan thông qua đặc điểm nhận dạng của nạn nhân bị chém trọng thương", vị đại diện công an quận nói.

Qua điều tra ban đầu, khoảng 1h15' ngày 27/8, Công an phường 16 nhận được tin báo của người dân về vụ truy sát trên đường Phạm Văn Chiêu. Nhận tin báo, Công an phường và các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Gò Vấp cũng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lấy lời khai các nhân chứng, cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 0h30 cùng ngày. Khi đó, anh Phạm Trung Hiếu (SN 1984, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) đi xe máy chở Hình và Truyền đi trên đường Phạm Văn Chiêu thì gặp 1 nhóm thanh niên khoảng 10 người (có cả nam – nữ) cầm theo hung khí.

Thấy 3 người, 2 thanh niên trong nhóm cầm hung khí đuổi theo. Chạy được 50m, 2 thanh niên này đạp ngã xe của anh Hiếu rồi lao vào chém Hình 1 nhát trên đầu.

Chém xong, một người trong nhóm nói "chém nhầm rồi" nên cả 2 lên xe bỏ chạy. Hình bị thương được đưa vào Bệnh viện 175 khâu 24 mũi trên đầu, gãy 3 chiếc răng, còn chị Truyền bị rách mí mắt do ngã xe.

Đại diện Công an quận Gò Vấp thông tin thêm, có một tình tiết nhỏ là trước khi xảy ra vụ việc, một nhân viên trong quán 2 nạn nhân đang làm việc có mâu thuẫn với khách nhưng sau đó họ ra về bình thường.

Trao đổi với PV, thiếu nữ Quảng Thị Như Hình khẳng định không hề biết, thân quen với nhóm người đã truy sát mình.

"Tôi mới từ quê Ninh Thuận vào TP.HCM sinh sống và làm thêm tại quán ở quận Gò Vấp. Tôi khẳng định chưa hề có bất cứ mâu thuẫn với ai và không liên quan gì đến vụ việc của nhóm người này", nạn nhân Hình nói.

Hình cho biết thêm, từ lúc xảy ra sự việc đến hiện tại, nhóm thanh niên truy sát và chém Hình chưa có động thái thăm hỏi, lời xin lỗi nào.

"Ngày 9/9, cháu được Công an quận Gò Vấp mời lên để nhận diện nhóm người gây án, cháu phát hiện 1 thanh niên rất giống với người đã truy sát mình", Hình cho hay.