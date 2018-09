10 đối tượng truy sát đôi nam nữ vì ghét “nhìn đểu”

Chiều 6-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã bắt giữ Phan Hoài Duy (23 tuổi, ngụ Cà Mau), Ngô Văn Thịnh (24 tuổi, ngụ Đắk Lắk) và Nguyễn Mạnh Khang (29 tuổi, ngụ Kiên Giang) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.



Theo cơ quan Công an: Khoảng 21h ngày 1-9, tại nhà trọ Đồng Trâm (thuộc Khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên), do ghét nhau “nhìn đểu” trong sinh hoạt, khoảng 10 đối tượng dùng dao tự chế, gậy ba khúc truy sát anhTrương Văn S. (37 tuổi) và chị Trương Thị Thùy D. (31 tuổi, cùng ngụ An Giang) gây thương tích nặng.

Công an thị xã Tân Uyên đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.