Hành tung bí ẩn của khách thuê nhà vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Luôn bịt kín mặt, có người đầu trọc lốc?

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.



Ghi nhận của PV vào sáng 17/5, bên cạnh việc đến căn nhà xảy ra vụ trọng án để thu thập thêm dấu vết, chứng cứ, thu giữ nhiều ổ khoá... thì cơ quan cảnh sát điều tra còn tìm đến rừng cao su xã Hưng Hoà cách hiện trường khoảng 1,5 km, len lỏi trong rừng cao su bạt ngàn để kiếm tìm chứng cứ, vật dụng phục vụ công tác điều tra.

Người dân đốt bồ kết để cua mùi tử khí.

Còn tại căn nhà xảy ra vụ án, mùi tử khí vẫn còn nồng nặc. Ở phía sân nhà, bồn nhựa xanh, vật đựng thi thể vẫn còn. Ở ngoài hàng rào, những mảng bê tông vẫn còn vương vãi, được cắm nhang. Vì mùi tử thi vẫn còn nồng nặc, nên nhiều người dân sống lân cận phải đốt bồ kết nhằm có thể khử mùi phần nào.

Cho một cây vàng cũng không dám ở

Sáng 17/5, người dân lân cận căn nhà xảy ra vụ án vẫn chưa hết hoang mang, lo sợ. Theo bà T.Q.H (64 tuổi, ở cách hiện trường khoảng 30 mét) cho biết, cả đêm qua bà không dám ngủ. "Tôi không tài nào chợp mắt được vì sợ. Vụ án quá ghê rợn. Cứ nhắm mắt lại là tôi nghĩ lung tung".

Người dân địa phương bất an sau sự việc.

Còn bà L.T.L (70 tuổi), cách ngôi nhà xảy ra vụ án 2 căn, nói: "Giờ mà cho tôi 1 cây vàng, kêu tôi qua ở nhà đó, tôi cũng không dám. Khiếp quá mà ai dám ở. Cho tôi cái nhà đó luôn tôi cũng không dám nhận".

Người dân ở khu vực này cho biết chỉ mong cơ quan công an mau chóng tìm ra thủ phạm để trấn an tâm lý người dân. Bởi họ cảm thấy sợ hãi, bất an khi một vụ trọng án xảy ra ngay tại địa phương vốn dĩ bình yên.

Bí ẩn những người thuê nhà luôn bịt kín mặt và trọc đầu

Cũng theo bà L, những người thuê căn nhà, nơi xảy ra vụ án có hành tung rất bí ẩn. Họ thường xuyên đi lại bằng xe ô tô 7 chỗ. Đặc biệt, chưa một ai trong ấp thấy được diện mạo của những người này. "Vì họ luôn bịt khẩu trang kín mít. Chỉ lộ đôi mắt thôi", bà L nói.

Bà L cung cấp thêm thông tin: "Một trong số những người thuê nhà ấy trọc đầu. Có lần thấy họ vào nhà, người thì bịt khẩu trang, đầu thì không có tóc, trọc lóc, nên tôi cũng chẳng dám tiếp xúc nói chuyện, dù họ chuyển về đây ở cả 10 tháng nay".

Cơ quan chức năng đang tìm chứng cứ tại hiện trường.

Ở diễn biến liên quan, sáng 17/5, PV đã đến tận nhà tìm gặp người chủ mới của căn nhà là ông Nguyễn Thanh Huân để tìm hiểu thêm về sự việc nhưng ông từ chối trả lời. Liên hệ với công an xã Hưng Hoà để hỏi liệu những người thuê nhà có đăng ký tạm trú tạm vắng nhưng lãnh đạo Công an xã Hưng Hoà cho biết chưa thể cung cấp thông tin.