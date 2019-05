Người phu mộ kể khoảnh khắc rợn người khi phát lộ 2 thi thể bị đổ bê tông giấu trong thùng nhựa

Ngày 17/5, trao đổi qua điện thoại, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học kỹ thuật - Bộ Công an khoanh vùng các đối tượng liên quan để làm rõ vụ án 2 thi thể trong thùng nhựa đúc bê tông ở Bình Dương.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã xác định được 2 nạn nhân đều có giới tính nam, ở độ 30-36 tuổi. Cả hai thi thể sau khi được phá dỡ từ các thùng nhựa đúc bê tông được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng kể lại giây phút phát lộ 2 thi thể trong khối bê tông (Ảnh: Đ.A)

Ở cách hiện trường không xa, ông Nguyễn Mạnh Hùng (55 tuổi, nghề bốc cốt) là người cùng cơ quan chức năng phá vỡ các khối bê tông trong 2 thùng nhựa. Người đàn ông cho biết ông ám ảnh đến rợn người khi chứng kiến 2 thi thể lộ ra từ trong khối bê tông, những thứ nước đen rỉ ra hôi thối nồng nặc.

Đó là tối ngày 15/5, ông đang ngồi ở nhà thì một cán bộ xã đến nhờ đập khối bê tông trong căn nhà gần đó. "Anh công an nói có một người phá khối bê tông nhưng mùi hôi nồng nặc quá không chịu nổi, người ta bỏ chạy.

Anh nhờ tôi đập khối bê tông để xác thực xem có phải thi thể người hay không bởi lúc đó chưa rõ. Tôi lấy dao rọc ra thì phát hiện thi thể người, mồi hôi bốc lên nồng nặc hơn", người đàn ông bốc mộ kể lại.

Ngày 16/5, cơ quan chức năng phát hiện một thùng nhựa đúc bê tông bên hông nhà tiếp tục nhờ ông Hùng đập vỡ thì phát hiện thêm 1 thi thể. Người đàn ông 55 tuổi cho biết thi thể thứ nhất được quấn một lớp chăn cho vào thùng nhựa được cắt ra từ bồn nước rồi đổ bê tông lên.

Ông Hùng nhớ lại thi thể thứ 2 được bao bọc lớp nilon, đổ lớp hồ xi măng, phần nắp nhựa được hàn sắt và bao bọc bởi một lớp keo silicon cứng. Sau khi phá xong lớp nắp nhựa, ông dùng bao tay đưa thi thể ra ngoài.

Theo kinh nghiệm làm thợ bốc hài cốt nhiều năm, ông Hùng cho rằng 2 thi thể bị cát giấu trong khối bê tông vừa tử vong trong thời gian ngắn gần đây bởi da và tóc vẫn còn nguyên, chưa phân hủy nhiều.

Chiếc thùng phi chứa thi thể người thứ hai.

Vụ án mạng nói trên xảy ra căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, căn nhà trên do ông Nguyễn Minh Vương hộ khẩu thường trú tại ấp 2, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên sở hữu và vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân, (ngụ xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương).



Theo thỏa thuận, ông Vương giao nhà cho ông Huân vào chiều ngày 15/5/2019. Sau đó, ông Huân thuê người đến dọn nhà để sử dụng theo như thỏa thuận thì phát hiện trong nhà có 1 bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và 1 thùng nhựa hình trụ bọc kín bên ngoài.

Do bồn nhựa lớn và nặng không thể di chuyển ra ngoài, ông Huân cho người đập phá bê tông để di dời bồn nhựa thì phát hiện xác người bên trong và trình báo công an. Sau khi tiếp nhận hiện trường, cơ quan công an tiếp tục phát hiện trong phuy nhựa còn lại chứa xác chết thứ hai cũng đang trong quá trình phân hủy.

Qua tìm hiểu được biết, căn nhà của ông Vương trước khi bán lại cho ông Huân thì có cho một phụ nữ tên T thuê từ tháng 10/2018 và cứ 3 tháng người phụ nữ này đến nhà của ông Vương ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên trả tiền thuê nhà.

Theo những người hàng xóm, căn nhà xảy ra vụ án mạng được một người tên Thuận xây dựng cách đây hơn 5 năm. Sau đó, ông này bán nhà cho người khác. Ngôi nhà nói trên được cho thuê làm phòng trọ.

Vụ việc rúng động cả vùng quê.

Những người hàng xóm cho biết ngôi nhà này đã nhiều lần thay tên đổi chủ và cho những người không rõ lai lịch thuê. Người dân cho rằng không rõ ai là người ở trong những ngôi nhà này vì họ có hành tung bí ẩn.

Trao đổi với phóng viên, ông Huân cho biết vợ chồng bà mua lại căn nhà phát hiện 2 thi thể nói trên có 3 phòng với diện tích hơn 200m2 với giá 1,6 tỷ đồng của người đàn ông tên Vương ngụ tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.



Do căn nhà thường xuyên khoá cửa nên mỗi lần đến xem, bà Em (vợ ông Huân) phải thuê thợ đến phá khoá để vào trong. Sau khi trả đủ tiền cho chủ nhà, vợ chồng bà đến dọn dẹp thì phát hiện bên trong một căn phòng ngủ có 2 thùng nhựa đúc bê tông.

Khoảng 18h ngày 15/5, vợ chồng bà thuê người đập bỏ thùng bê tông để đổ bỏ. Khi người thợ đập được vài nhát thì mảng bê tông nứt toác, nước đen rỉ ra bốc mùi hôi thối nồng nặc. Họ kiểm tra thì phát hiện thi thể đang bị thối rữa bên trong. Mãi cho đến hôm sau, cơ quan công an kiểm tra và phát hiện thi thể thứ hai.