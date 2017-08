Vụ nữ sinh bị bắn chết: Chị gái không dám tin nghi phạm lại làm vậy với vợ sắp cưới

Nhà báo tống tiền doanh nghiệp: Tội gì?

Ngày 11-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vẫn chưa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Lê Hoàng Uyển (SN 1976). Uyển là Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam. Hiện nghi phạm này đang tiếp tục bị tạm giữ hình sự.