Công an phải mặc áo chống đạn để truy đuổi nghi can bắn chết nữ sinh

Ngày 12/8,Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai có báo cáo điều tra ban đầu về vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều 11/8 tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai khiến cho nữ sinh Lê Hương Thảo L (SN 2001, ngụ xã Bình Sơn) tử vong tại chỗ.



Nghi can được xác định là Nguyễn Trung Thực (hay Trung "đen", SN 1983, ngụ ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành).

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 18h ngày 11/8, do mâu thuẫn chuyện tình cảm, Thực điều khiển xe máy mang khẩu súng K59 cùng 6 viên đạn đi đến nhà nữ sinh L ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Vỏ đạn do công an thu giữ. Ảnh : M.T

Khi vừa tới nhà, Thực nói chuyện với nữ sinh Linh thì xảy ra cự cãi. Bất ngờ, Thực rút súng bắn vào đầu khiến L tử vong tại chỗ. Bà nội của nạn nhân chạy tới hô hoán, Thực dùng súng bóp cò nhưng kẹt đạn nên không nổ nên đã bỏ chạy ra ngoài.

Nghe tiếng hô hoán, người dân và công an xã có mặt thì Thực nổ súng nhưng không trúng. Sau đó, Thực bỏ chạy vào trong vườn mì cách đó khoảng 1km.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh : N.Đ.N

Nhận tin báo, ngay trong đêm, Công an huyện Long Thành đã cử lực lượng đến phong tỏa khu vực và báo cáo tình hình lên Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nhằm chi viện lực lượng đến hỗ trợ.

Trong đêm, hai đồng chí lãnh đạo, gồm: Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Đại tá Nguyễn Văn Kim – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp đến xã Bình Sơn chỉ đạo các lực lượng truy bắt hung thủ.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường trong đêm. Ảnh : M.T

Vì đối tượng Thực có súng và manh động nên, lực lượng công an đã phải trang bị thêm áo chống đạn, chó nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Đồng thời, có thể Thực sẽ sử dụng súng khống chế người dân làm con tin nên công an đã phải thông báo cho người dân không được ra đường, mở cửa khi có người lạ.

Khi công an tiến hành truy đuổi, Thực dùng súng bắn trả nhiều phát và bỏ chạy vào vườn mì cách hiện trường khoảng 1km theo hướng về khu vực xã Suối Trầu và xã Lộc An.

Khi đuổi gần kịp, do nghi can Thực có súng và vườn mì cao đến cổ nên lực lượng đã dùng loa để kêu gọi nghi can đầu hàng. Đồng thời, công an đã phải tiến hành mặc thêm áo chống đạn để tiến cận hiện trường.

Công an đã tiến hành dùng máy cày của người dân gần đó để cày nát vườn mì để tiến hành truy bắt nghi can.

Khi cày gần hết đám rẫy mì, đến đường cày cuối cùng thì phát hiện nghi can Thực đã tử vong nằm dưới đất, khẩu súng nằm ở trước ngực, nòng súng chĩa vào cằm, và ngay cằm có vết thương, máu chảy.

Khám nghiệm hiện trường nơi Thực tự sát, công an thu giữ 1 võ đạn, 1 khẩu súng K59, bên trong vẫn còn 1 viên đạn. Kết quả khám nghiệm pháp y, xác định Thực đã tự bắn một phát đạn vào vùng đầu.