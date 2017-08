Nguyên nhân côn đồ đất Cảng dẫn đồng bọn truy sát nhau kinh hoàng trong đêm ở Hải Phòng

Liên quan đến vụ côn đồ đất Cảng đuổi chém nhau kinh hoàng trong đêm, ngày 12/8, nguồn tin của PV VTC News cho biết, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nghi phạm để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trước cổng siêu thị Metro (Hồng Bàng) vào đêm 24/7 vừa qua khiến 1 người bị trọng thương.2 đối tượng gồm Lương Ngọc Sơn (SN 1997, trú tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) và Nguyễn Duy Quân (SN 1997, trú tại xã Trường Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng).



Theo kết quả điều tra bước đầu, nghi phạm Sơn và Quân là hai đối tượng trong nhóm do Chu Quang Văn (SN 1995, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) cầm đầu gây ra vụ hỗn chiến khiến anh Nguyễn Phương Duy (SN 1999, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp.

Côn đồ đất Cảng đuổi chém nhau kinh hoàng trong đêm

Ngày 8/8, Công an quận Hồng Bàng đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau do Chu Quang Văn cầm đầu để điều tra làm rõ vụ án.

Một số đối tượng bị bắt giữ trong vụ án.





Trước đó, khoảng 23h30 ngày 24/7, tại địa điểm nêu trên, do mâu thuẫn cá nhân, anh Nguyễn Phương Duy (SN 1999, trú tại số 7 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) bị một số đối tượng chém gây thương tích ở đầu, cổ, cánh tay, mu bàn tay, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Vụ việc được người dân dùng điện thoại quay lại và đưa lên mạng xã hội.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Sở Dầu và Công an quận Hồng Bàng đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, các đối tượng gây án có tính chất côn đồ, manh động nên Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng thụ lý và điều tra vụ án.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc được xác định do Chu Quang Văn và Nguyễn Phương Duy đã nhắn tin trêu bạn gái của nhau trên mạng xã hội. Vì ghen tuông, Văn đã hẹn đồng bọn của mình tìm Duy để tính sổ, dẫn đến vụ ẩu đả trên.

Hiện, Công an quận Hồng Bàng đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.