Vụ gian lận thi ở Hà Giang: 3 cán bộ công an được nhờ bốc vác hòm đựng bài thi về sửa

Vận chuyển bài thi về Sở GD&ĐT để sửa

Theo cáo trạng, trước khi diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2018 có một số người là bạn bè, người thân nhờ Vũ Trọng Lương nâng điểm cho 14 thí sinh. Lương đã nhập thông tin những thí sinh này vào danh sách, lưu sẵn trong máy tính.

Từ ngày 30/6/2018 đến 2/7/2018, Lương sửa dữ liệu đáp án bài thi của thí sinh bằng cách copy đáp án đúng đã tải về dán vào 309 bài thi các môn trên 249 ảnh gốc phiếu trả lời trắc nghiệm của 107 thí sinh để nâng điểm, trước khi sao lưu bài thi vào đĩa CD1 gửi cho Bộ GD&ĐT.

Ngày 6/7/2018, tổ xử lý bài thi trắc nghiệm tiến hành bàn giao bài thi của thí sinh cho Ban thư ký Hội đồng thi để quản lý, tiến hành khóa cửa, niêm phong và giao chìa khóa cho Nguyễn Thanh Hoài giữ.

Một ngày sau, trên đường đón Hoài về nhà, Lương nói với Hoài do số thí sinh đã được nâng điểm rất cao, khi thông báo điểm sợ Bộ GD&ĐT kiểm tra nên cần phải sửa chữa bài thi của những thí sinh này cho phù hợp với kết quả trong đĩa CD1 đã gửi Bộ.

Hoài đồng ý và đưa cho Lương chìa khóa cửa phòng bài thi trắc nghiệm cùng 1 bịch chìa khóa hòm chứa bài thi để Lương vận chuyển về Sở GD&ĐT Hà Giang thực hiện sửa bài.



3 cán bộ công an được nhờ bốc vác hòm bài thi nhưng không biết động cơ, mục đích



Gần trưa 7/7/2018, Lương đến trường THPT Chuyên Hà Giang gặp ba cán bộ Phòng PK20 – Công an tỉnh Hà Giang là Vi Hoàng Hiệp; Nguyễn Thái Học; Hoàng Trung Tuyến làm công tác bảo vệ an toàn, trật tự trong quá trình chấm thi, sau đó Lương mở cửa phòng chứa bài thi trắc nghiệm và nhờ 3 cán bộ công an này với 2 người bốc vác cùng vận chuyển 4 hòm tôn đựng bài thi; 1 hòm tôn đựng hồ sơ thi; 1 máy tính; 1 máy in; 1 lưu điện máy tính; 2 máy quét lên xe ô tô chở về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Sở GD&ĐT Hà Giang.

Cáo trạng nêu rõ: "Việc 3 cán bộ Phòng PK20 – Công an tỉnh Hà Giang bốc đồ cho Lương họ hoàn toàn không biết được động cơ, mục đích của Lương là mang bài về sửa".

Trong khoảng thời gian từ 12h đến 14h38 ngày 7/7/2018, Lương tiến hành tẩy sửa đáp án bài làm của 247 bài thi của 106 thí sinh mà Lương đã can thiệp, sửa kết quả làm bài trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm khớp với file Excel đã sao lưu sang đĩa CD gửi Bộ GD&ĐT.

Theo danh sách công bố chấm thẩm định của Bộ giáo dục, có 318 bài của 114 thí sinh được nâng điểm. Qúa trình điều tra, Cơ quan điều tra có đủ cơ sở để kết luận Vũ Trọng Lương đã tác động vào bài làm của 107 thí sinh, với 309 bài thi các môn được nâng điểm.