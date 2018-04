Vụ cô gái bị đánh trong quán bánh xèo: Xem xét khởi tố nam sinh viên đánh người

Ngày 12/4, Đại úy Lê Minh Hải, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp – Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng), cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ việc chị Trần Thị Quỳnh Như (SN 1986, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bị Nguyễn Trần Vĩnh Khang (SN 1996, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đánh sang Viện Kiểm sát để điều tra làm rõ.



Theo Đại úy Hải, Công an quận Sơn Tra cũng đã nhận được đơn yêu cầu khởi tố vụ án của chị Như.

"Cơ quan chức năng đang xem xét khởi tố vụ án nhưng còn chờ kết quả giám định pháp y của nạn nhân. Trung tâm giám định pháp y đang tiến hành giám định thương tích cho chị Như để phục vụ cho công tác điều tra. Nếu kết quả giám định cho thấy thương tật trên 11% thì vụ án sẽ được khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật", Đại úy Hải nói.

Công an quận Sơn Trà cho biết kết quả giám định sẽ có sau khi chị Như xuất viện. Hiện chị Như đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng với chẩn đoán chấn động não, một bên nhãn cầu mắt bị tổn thương…

"Khang hiện đang được bảo lãnh nên không bị tạm giam. Người này cũng không bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn", Đại úy Hải nói.

Liên quan đến vụ việc, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho hay đã yêu cầu Trung tá Nguyễn Tri Phương (Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông, chú ruột Khang) báo cáo việc sử dụng xe công vụ đi đón cháu tại trụ sở công an phường An Hải Đông.

Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê khẳng định đó là việc làm không đúng theo quy định.



"Chúng tôi chờ báo cáo của Trung tá Phương rồi sẽ họp để kiểm điểm", Đại tá Hải nói.

Trước đó vào ngày 8/4, chị Như và Nguyễn Trần Vĩnh Khang (ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xảy ra mâu thuẫn khi đang ăn tối tại quán bánh xèo trên đường Phạm Cự Lượng (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà). Khang đã dùng tay chân để đánh và đạp vào người chị Như khiến nạn nhân bị thương tích phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trung tá Phương khi biết tin cháu đánh nhau đã dùng xe công vụ của Công an phường Thanh Khê Đông đón cháu về khiến dư luận bức xúc. Được biết, Khang đang là sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng.