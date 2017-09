Vụ BOT Cai Lậy: Nhiều tài xế được công an mời lên “trao đổi”

Theo tìm hiểu của PV, thời gian qua nhiều tài xế ở xã Bình Phú, huyện Cai Lậy và phường 2, thị xã Cai Lậy được công an xã Bình Phú và công an phường 2 mời lên làm việc.



Các tài xế này cho biết, tại trú ở công an, họ đã được trao đổi vấn đề như:

Trong các ngày tài xế mang tiền lẻ phản đối công an có ghi nhận một số xe ô tô, từ đó, mời các tài xế lên xác minh có tham gia điều khiển phương tiện nói trên hay không. Ngoài ra nhắc nhở tài xế việc tham gia giao thông cũng như qua trạm thu phí BOT Cai Lậy tránh tình trạng gây rối trật tự, vi phạm giao thông.

"Hoàn toàn không có việc công an hỏi chuyện đưa tiền lẻ qua trạm BOT Cai Lậy khiến giao thông ùn tắc, ảnh hưởng an ninh trật tự", một tài xế cho biết.

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cũng khẳng định với PV, việc tài xế đưa tiền lẻ qua trạm thu phí BOT Cai Lậy quy định pháp luật không cấm.

Như vậy, việc nhiều người đồn đoán công an địa phương mời lên làm việc, phạt các tài xế trong sự việc đưa tiền lẻ, bỏ tiền trong chai nhựa qua trạm BOT Cai Lậy là không đúng.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi trạm thu phí BOT Cai lậy đi vào hoạt động, Công an tỉnh Tiền Giang đã ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự khu vực thu phí. Lực lượng công an tỉnh được giao điều tiết phương tiện giao thông, chống ùn tắc; Công an huyện Cai Lậy bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.