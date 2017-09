Vụ BOT Cai Lậy: Công an mời tài xế lên trao đổi tâm tư

Lãnh đạo Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) chiều nay xác nhận với VietNamNet, công an xã và công an phường trên địa bàn huyện đã mời tài xế lên để trao đổi tâm tư, nguyện vọng xung quanh trạm BOT Cai Lậy.

Vị lãnh đạo Công an huyện Cai Lậy khẳng định, không có chuyện công an mời các tài xế lên xử lý việc trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí BOT thời gian qua.

Trước đó, trao đổi với VietNamNet, Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho hay, đối với những hành vi vi phạm pháp luật như gây cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng, Công an tỉnh đã giao cho Công an huyện Cai Lậy, PC 67 điều tra, thu nhập chứng cứ, nếu phát hiện có hiện tượng vi phạm sẽ xử lý theo pháp luật.

Trạm BOT Cai Lậy đến thời điểm này vẫn "xả" trạm

Đại tá Nguyễn Việt Hùng cho biết thêm, trước khi trạm BOT Cai Lậy đi vào hoạt động thu phí, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở GTVT xây dựng kế hoạch liên ngành nhằm đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên tuyến và trạm thu phí.

"Công an tỉnh chỉ đạo Trưởng công an huyện Cai Lậy xây dựng kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại trạm thu BOT, kịp thời giải quyết, xử lý tình hình an ninh trật tự nếu xảy ra sự cố", ông Hùng nói.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy vẫn đang xả trạm và chưa thông báo ngày thu phí trở lại.