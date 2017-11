Vụ bạo hành trẻ em gây chấn động Trung Quốc Thế giới

Vụ việc nghiêm trọng

Tối ngày 22/11, Công an thành phố Bắc Kinh nhận được nhiều tin của người dân báo nghi ngờ con cái họ gửi vào Vườn trẻ Hồng Hoàng Lam Bắc Kinh ở khu Tân Thiên Địa, quận Triều Dương bị xâm hại tình dục, tiêm thuốc và bắt uống thuốc ngủ. Từ sáng 23/11, rất nhiều phụ huynh và phóng viên báo chí kéo đến trước cổng Vườn trẻ đòi gặp lãnh đạo nhà trường, đòi vào xem các đoạn video giám sát trong các lớp, đòi trừng trị những nhân viên vô đạo đức. Các phụ huynh đã tố cáo với báo chí việc con cháu họ bị tiêm, ép uống thuốc không rõ tên, vùng kín một số cháu bị viêm tấy, chảy máu…

Ban đầu lãnh đạo Tập đoàn Hồng Hoàng Lam cho rằng đây là một âm mưu bịa đặt vu cáo ác ý nhằm vào họ và nói đã báo công an để điều tra tìm thủ phạm. Tuy nhiên, trước sức ép của phụ huynh và dư luận, nhà trường phải thông báo tạm đình chỉ công tác của những người liên quan và phối hợp với công an điều tra.

Vườn trẻ Tân Thiên Địa là một cơ sở trực thuộc Tập đoàn giáo dục Hồng Hoàng Lam (RYB Education, Inc) được đăng ký thành lập tại Cayman Islands, vừa niêm yết thành công tại sàn chứng khoán New York tháng 9/2017 với tổng giá trị tài sản tới 766 triệu USD. Hồng Hoàng Lam thành lập năm 1998, hiện có mặt tại hơn 300 thành phố khắp Trung Quốc với hơn 1.300 vườn trẻ bình thường cùng hơn 500 vườn trẻ cấp cao với số lượng khoảng 300 ngàn trẻ theo học; đến nay tính ra tập đoàn này đã cung cấp dịch vụ giáo dục cho hàng triệu trẻ em và gia đình. Sau khi vụ việc xảy ra, cổ phiếu của Hồng Hoàng Lam trên thị trường chứng khoán New York đã sụt giảm 38% ngay trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo các báo, vụ việc xảy ra tại Lớp quốc tế “Tiểu Nhị”. Lớp này có hơn 20 cháu tuổi từ 3 đến 4, có 3 giáo viên và 1 giáo viên hợp đồng người nước ngoài. Từ tối 22/11, trên cộng đồng Wechat của phụ huynh có người nêu nghi vấn con em bị bạo hành khi phát hiện trên người có những vết kim tiêm và có những bạn bị thầy giáo bắt uống 2 viên thuốc mỗi buổi trưa. Sau khi vụ việc được báo với cảnh sát, nhà trường đã đình chức 3 giáo viên liên quan, cách ly tiếp xúc với các em, phối hợp với cảnh sát điều tra; cảnh sát cũng mời các thầy thuốc về da liễu tham gia điều tra.



Sau khi được báo án, công an Bắc Kinh đã tiến hành giám định pháp y các trẻ em nghi ngờ bị tiêm thuốc và xâm hại, cố định các chứng cứ, lấy lời khai các phụ huynh, lãnh đạo nhà trường và giáo viên liên quan, thu giữ các dữ liệu camera giám sát để tìm chứng cứ. Ủy ban quận Triều Dương đã thành lập tổ công tác đặc biệt vào trong nhà trường phối hợp công an triển khai việc điều tra thu thập chứng cứ, tiến hành thăm hỏi, động viên các gia đình có trẻ bị hại, cam kết sẽ nghiêm trị theo pháp luật những người có liên quan.

Vụ việc sau khi được báo chí đăng tải đã gây chấn động dư luận. Nhiều nghệ sỹ, ngôi sao giải trí như Phạm Băng Băng, Chương Tử Di, Hoàng Hiểu Minh, Lý Băng Băng, Y Năng Tĩnh… tới tấp phát biểu lên án sự kiện bạo hành, kêu gọi nghiêm trị những kẻ phạm tội, bảo vệ trẻ em. Ngày 24/11, Văn phòng Ủy ban chỉ đạo giáo dục Quốc Vụ viện đã ra Thông tri khẩn cấp yêu cầu tiến hành kiểm tra, rà soát lại các vườn trẻ, trường mẫu giáo trong cả nước để ngăn chặn tái diễn các trường hợp tương tự. Thông tri viết: gần đây nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại trẻ em trong các nhà trẻ, gây phương hại lớn tới các trẻ em và các gia đình, hậu quả rất nghiêm trọng; qua đó cho thấy một số địa phương quản lý không tốt, chế độ không nghiêm, chấp hành không đến nơi chốn công tác; vì vậy cần khẩn cấp tiến hành đợt kiểm tra toàn diện, trọng điểm là tình hình tác phong, đạo đức của giáo viên và truy cứu trách nhiệm những người liên quan theo pháp luật.

Về phía Công ty Hồng Hoàng Lam, chiều 24/11, TGĐ Sử Yến Lai đã bày tỏ: “Rất kinh ngạc và coi trọng cao độ; thành tâm xin lỗi các cháu bé bị hại cùng gia đình và các giới trong xã hội”, cho biết đã thành lập tổ công tác đặc biệt rà soát lại mọi cơ sở trực thuộc trong cả nước.

Báo động nạn ngược đãi, xâm hại trẻ em

Trong khi vụ việc ở trường Hồng Hoàng Lam chưa yên thì sáng 25/11, báo chí lại đưa tin về một vụ việc tương tự xảy ra ở trường mẫu giáo Triều Bắc ở cùng quận Triều Dương khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. Tuy nhiên, theo China.com thì đây không phải là những vụ cá biệt: Bắc Kinh hiện đang là điểm nóng của các sự kiện ngược đãi, xâm hại trẻ em: trong số 19 vụ được ghi nhận trên cả nước kể từ đầu năm đến nay, trong đó riêng Bắc Kinh xảy ra 6 vụ được coi là “cực kỳ nghiêm trọng”.

Tháng 3/2017, 2 cô giáo ở một vườn trẻ ở Huvhot (Nội Mông) nhiều lần đánh đập bé Lưu vì “ngang bướng, không nghe lời” khiến bé chảy máu mũi, mặt phù nề. Sau đó, 2 giáo viên bị phạt tù giam 6 tháng. Phần lớn các vụ việc bạo hành, ngược đãi trẻ em thường được xử lý bằng các hình thức phạt hành chính, tạm giữ; một số ít người phụ trách nhà trường bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chủ yếu là xử lý giáo viên. Tuy nhiên một số vụ việc nhà trường im lặng cho qua, lấy cớ “công an đã vào cuộc điều tra, đợi kết quả rồi mới xem xét”.

Trong sự kiện mới nhất ở trường Triều Bắc, có ít nhất 10 bé bị giáo viên đâm kim vào đầu, ngực và chân; vừa châm vừa dọa không được khóc; một số bé bị cho uống thuốc để ngủ cho khỏi quấy. Khi các gia đình báo cảnh sát và Ủy ban giáo dục địa phương, mang biểu ngữ kéo đến cổng trường biểu tình thì phía nhà trường ra khuyên phụ huynh “cứ động viên các cháu đến trường, mọi việc đã có cảnh sát điều tra”, làm như họ không có trách nhiệm gì trong vụ việc…