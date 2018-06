Là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Hoa nên Võ Tắc Thiên cũng trở thành một trong những nhân vật được sử gia nhắc đi nhắc lại nhiều nhất và gây nhiều tranh cãi nhất.

Ngoài những giai thoại về sự độc ác của Võ Tắc Thiên khi còn là thiếu nữ 14 tuổi cho đến khi lên ngôi nữ hoàng, người ta còn thường xuyên truyền tai nhau câu chuyện về nỗi ám ảnh của bà về những con mèo.

Chân dung Võ Tắc Thiên. (Ảnh: Internet)

Khi mới 14 tuổi, Võ Tắc Thiên đã bị đưa vào cung để hầu hạ hoàng đế và được phong làm Võ tài nhân. Dù còn rất nhỏ nhưng Võ tài nhân đã để lại ấn tượng mạnh với Đường Thái Tông Lý Thế Dân vì sự tàn nhẫn của mình.

Lúc ấy Lý Thế Dân được người dâng cho một con ngựa hoang cực kỳ hung dữ, cả triều đình không ai có thể cưỡi được.

Võ tài nhân đã xung phong bày mưu: "Chỉ cần cấp thần thiếp ba thứ, thần thiếp có thể dạy dỗ được nó. Trước hết dùng roi sắt quất lên lưng. Nếu không nghe lời thì dùng búa sắt đập nó. Nếu búa sắt cũng vô dụng thì dùng kiếm ngắn đâm vào họng nó".

Dù lên ngôi nhờ sát hại anh em ruột, giam lỏng cha ruột nhưng Lý Thế Dân cũng bị đe dọa bởi sự độc ác của Võ tài nhân.

Khi ấy ông cũng công khai thừa nhận trước mặt bá quan văn võ: "Võ tài nhân khiến ta thấy sợ hãi". Có lẽ vì vậy mà dù rất xinh đẹp và thông minh nhưng Võ tài nhân vẫn không được Lý Thế Dân sủng ái bằng những phi tần khác trong cung.

Dù rất xinh đẹp và thông minh nhưng Võ tài nhân vẫn không được Lý Thế Dân sủng ái bằng những phi tần khác trong cung. (Ảnh: Internet)

Nhắc đến sự độc ác của Võ Tắc Thiên người ta sẽ nghĩ ngay đến việc bà ra tay sát hại 2 trong 5 người con của mình.

Bà thủ tiêu Công chúa An Định Tư để vu oan cho Vương Hoàng hậu và đầu độc con trai cả là Thái tử Lý Hoằng vì can ngăn bà can dự vào chuyện triều chính.

Không những thế, Võ Tắc Thiên còn được cho là có liên quan gián tiếp đến cái chết của chồng là Đường Cao Tông khi dâng cho ông uống những viên tiên đan được pha độc dược để mình có thể nắm quyền quản lý triều đình.

Nổi danh độc ác và gan dạ như thế nhưng ngay khi lên ngôi nữ hoàng, Võ Tắc Thiên đã khiến nhiều người bất ngờ khi ra lệnh cấm cả hoàng cung Đại Đường không ai được nuôi mèo.

Cho dù là phi tần hay cung nữ, nếu bị phát hiện sẽ chặt tay. Lệnh cấm lạ lùng của Võ Tắc Thiên đã lan truyền đến tận dân gian và khiến người ta phải đặt ra nghi vấn, tại sao vị nữ hoàng độc ác không biết sợ trời, sợ đất này lại ghét và sợ mèo đến thế.

Thời điểm Võ Tắc Thiên bị nhốt ở chùa thì Tiêu Thục phi đang là sủng phi của Đường Cao Tông và nổi tiếng vì sự cao ngạo, mạnh mẽ của mình. (Ảnh: Internet)

Sử sách sau đó cũng hé lộ, lý do Võ Tắc Thiên sợ mèo vì nó có liên quan đến lời nguyền rủa của tình địch Tiêu Thục Phi.

Khi ấy Võ Tắc Thiên đã khiến Đường Cao Tông điên đảo vì mình và giành được quyền quản lý hậu cung, bà cho người đày Vương Hoàng hậu lẫn Tiêu Thục phi đến lãnh cung.

Chẳng những giam cầm tình địch cũ, Võ Tắc Thiên còn sai người ngày ngày đánh đập hành hạ họ khiến Tiêu Thục phi giận dữ vô cùng.

Một ngày, Tiêu Thục phi không chịu đựng được nên đã gào thét, nguyền rủa Võ Tắc Thiên: "Võ Chiêu nghi, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Sau khi chết ta sẽ biến thành mèo, khiến họ Võ nhà ngươi biến thành chuột. Ta sẽ cắn cổ họng ngươi rồi ăn sạch cả nhà ngươi".

Biết tin này, Võ Tắc Thiên vừa tức lại vừa sợ. Bà cho thái giám đánh Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục phi, mỗi người 100 roi rồi chặt chân chặt tay, ngâm vào thùng rượu để cả 2 chịu đau đớn đến chết.

Sau khi Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục phi chết, Võ Tắc Thiên vẫn không hả giận nên cho người đem xác của tình địch ra hành hạ và nói: "Ta cho các người biến thành mèo ngâm rượu. Xem các người làm sao mà ăn được ta".

Giấc mơ về những con mèo đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất đời Võ Tắc Thiên và theo bà đến tận lúc chết. (Ảnh: Internet)

Dù nói mạnh miệng như thế nhưng có lẽ vì làm việc ác quá nhiều mà Võ Tắc Thiên vẫn rất sợ lời nguyền rủa của Tiêu Thục phi.

Nhiều đêm liên tục Võ Tắc Thiên thường mơ thấy những con mèo với tiếng kêu thảm thiết, bê bết máu tìm đến trả thù khiến bà giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Liên tục mời các đạo sĩ nổi danh vào cung để giúp đỡ và lập đàn hóa giải nhưng không thành, Võ Tắc Thiên ngày càng lo lắng hơn.

Nỗi sợ mèo của Võ Tắc Thiên lớn đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng mèo kêu hay thấy một con mèo đi ngang qua là bà la hét thất thanh làm náo loạn cung điện.

(Ảnh: Internet)

Cùng đường, Võ Tắc Thiên chỉ còn cách phải chuyển sang nơi khác ở để trốn tránh. Bà liên tục di chuyển từ cung điện này sang cung điện khác nhưng vẫn không thể tìm thấy một nơi thật sự an toàn cho mình vì giấc mơ về những con mèo vẫn chưa bao giờ biến mất.

Thậm chí sau này, Võ Tắc Thiên còn đổi tên cung điện mình đang ở từ Bồng Sơn thành Đại Minh cung. Nhưng tất cả nỗ lực của Võ Tắc Thiên đều vô ích.

Tương truyền suốt hơn 40 năm sau đó, Võ Tắc Thiên vẫn phải sống chung với cơn mơ về những con mèo đến tìm mình trả thù.

Đây cũng là lý do khiến Võ Tắc Thiên không còn dám ngủ một mình. Đêm nào bà cũng cho người đưa các tình nhân của mình vào cung để hầu hạ cho bớt sợ hãi.

(Nguồn: Xuehua, funstory)