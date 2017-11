Viện trưởng VKS: Sẽ đề nghị điều tra nhanh, đưa ra xét xử vụ bảo mẫu hành hạ trẻ

Ngày 29/11, trang Zing cho hay tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè, Viện trưởng VKSND TP.HCM - ông Dương Ngọc Hải nói về vụ bạo hành trẻ em tại trường mầm non Mầm Xanh rằng: "VKSND sẽ thực hiện chức năng giám sát, đề nghị điều tra nhanh, đưa ra xét xử, góp phần răn đe và phòng ngừa chung".



Ông Hải cũng thông tin thêm, các vụ bạo hành trẻ em như ở trường Mầm Xanh thường xảy ra tại những nơi gần các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất. Các cháu bé được gửi phần lớn là con các cặp vợ chồng làm công nhân đi cả ngày nên phải gửi nhà trẻ tư nhân hoặc nhóm trẻ gia đình.

Ngày 28/11, Công an quận 12, TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định bắt tạm giam bị can Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, quê Lâm Đồng) chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh để điều tra tội "hành hạ người khác".

Trong ngày 29/11, bảo mẫu Nguyễn Thị Đào (23 tuổi) và Phạm Như Quỳnh (23 tuổi) cũng đã lên trụ sở công an quận 12 để trình diện công an, phục vụ điều tra. Hiện tại cả hai bảo mẫu nói trên vẫn đang được lấy lời khai ở Công an quận 12 và chưa được tại ngoại.



Bảo mẫu Linh tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ việc bạo hành tại trường mầm non Mầm Xanh, báo Lao động thông tin thêm, cơ quan chức năng phát hiện bà Linh còn có một cơ sở mầm non khác mang tên Bông Lúa Vàng ở khu phố 1, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoạt động khoảng 2 năm nay.



Cơ sở này có 3 nhóm trẻ, 1 cô giáo và 3 bảo mẫu chăm sóc tổng cộng 47 trẻ chủ yếu là con em của các công nhân làm việc trên địa bàn.

Sau khi vụ việc bạo hành trẻ ở cơ sở Mầm Xanh và bà Phạm Mỹ Linh bị cơ quan chức năng bắt, khởi tố bị can thì UBND phường Phú Mỹ đã lập đoàn công tác đến kiểm tra cơ sở Bông Lúa Vàng.

Qua kiểm tra ban đầu, tại đây chưa phát hiện sai phạm cũng như các dấu hiệu bạo hành trẻ em nhưng dự kiến vào đầu tháng 12, tất cả các trẻ sẽ được chuyển sang trường khác để phụ huynh yên tâm hơn. Đồng thời, sẽ cho giải thể cơ sở mầm non Bông Lúa Vàng.

Ngày 26/11, báo Tuổi Trẻ đăng tải video ghi lại những hình ảnh các bảo mẫu tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh nằm trên đường HT 05, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM hành hạ nhiều trẻ nhỏ.

Trường Mầm Xanh - nơi xảy ra vụ bạo hành

Theo phản ánh, mỗi sáng nhận các cháu vào lớp, bà Linh và hai bảo mẫu tên Quỳnh và Đào đều tươi cười niềm nở. Tuy nhiên, khi cha mẹ các bé đi làm, con họ đã bị đánh đập. Nhiều trẻ bị hành hạ ngay trong lúc ăn ngủ, tắm rửa, vệ sinh, học tập… khiến các em đến trường trong sợ hãi.

Trước khi bị phát hiện, cơ sở tư thục này nhận giữ 30-40 trẻ, từ 12 tháng đến 4 tuổi trong khi chỉ có 3-4 giáo viên trông coi.

Truy tố hình sự bảo mẫu hành hạ trẻ em (Nguồn: VTV)

(Tổng hợp)