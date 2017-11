Hai bảo mẫu vụ đánh trẻ bằng dao trình diện công an

Ngày 29-11, Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12 cho biết, liên quan đến vụ việc những bảo mẫu ở cơ sở mầm non Mầm Xanh hành hạ trẻ em, bảo mẫu Nguyễn Thị Đào (23 tuổi) đã đến công an quận 12 trình diện.

Trong cùng ngày, một bảo mẫu khác là Phạm Như Quỳnh (23 tuổi) cũng bị triệu tập từ huyện Hóc Môn lên trụ sở công an quận 12 để phục vụ điều tra.

Bà Linh bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Ảnh H. Tâm.

Theo một nguồn tin, bước đầu bà Đào khai mình đi vắng nên không biết việc công an triệu tập, sau khi thấy hình ảnh trên mạng và biết bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh trên địa bàn phường Hiệp Thành, quận 12) bị bắt nên đã tới cơ quan công an trình báo.

Hiện tại cả hai bảo mẫu nói trên vẫn đang được lấy lời khai ở Công an quận 12 và chưa được tại ngoại.

Trước đó, như Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 28-11, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Linh chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh để điều tra về tội "hành hạ người khác" theo Điều 110 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên được Viện kiểm sát nhân dân quận 12 phê chuẩn.

Bà Linh là chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh đồng thời cũng là người đã dùng nhiều dụng cụ khác nhau để hành hạ trẻ em tại điểm giữ của mình như thông tin báo Tuổi trẻ phản ánh.

Sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc đình chỉ cơ sở và truy xét hành vi, trách nhiệm của những người có liên quan.