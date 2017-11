Sẽ giải thể nhóm trẻ ở Bình Dương của chủ cơ sở Mầm Xanh

Liên quan đến việc các bảo mẫu ở cơ sở mầm non Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM do bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, quê Lâm Đồng) làm chủ, cơ quan chức năng phát hiện bà này còn có một cơ sở mầm non khác mang tên Bông Lúa Vàng ở khu phố 1, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.



Bà Nguyễn Thị Hồng Kim, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ sở mầm non Bông Lúa Vàng do bà Phạm Thị Mỹ Linh làm chủ được thành lập và hoạt động khoảng 2 năm nay.

Cơ sở này có 3 nhóm trẻ, 1 cô giáo và 3 bảo mẫu chăm sóc tổng cộng 47 trẻ chủ yếu là con em của các công nhân làm việc trên địa bàn.

Cơ sở giữ trẻ Bông Lúa Vàng ở Bình Dương của bà Linh sắp bị giải thể.

Sau khi vụ việc bạo hành trẻ ở cơ sở Mầm Xanh và bà Phạm Mỹ Linh bị cơ quan chức năng bắt, khởi tố bị can thì UBND phường Phú Mỹ đã lập đoàn công tác đến kiểm tra cơ sở Bông Lúa Vàng.

Theo bà Kim, qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện sai phạm cũng như các dấu hiệu bạo hành trẻ em ở cơ sở Bông Lúa Vàng do bà Linh làm chủ. Hiện cơ sở này vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, dự kiến vào đầu tháng 12, tất cả các trẻ sẽ được chuyển sang trường khác để phụ huynh yên tâm hơn. Đồng thời, sẽ cho giải thể cơ sở mầm non Bông Lúa Vàng.

Bà Phạm Mỹ Linh bị công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi hành hạ trẻ em.

Liên quan đến vụ việc, công an quận 12, TPHCM cho biết, VKSND quận 12 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi), chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh để điều tra về tội “Hành hạ trẻ em” để xử lý theo pháp luật.