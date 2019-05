"Việc nhẹ lương siêu cao": Chỉ cần đi theo sếp Huawei, đội giám sát nhận hơn 230 triệu VNĐ mỗi ngày

Khoản tiền khổng lồ

Phóng viên của tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) mới đây đã kể lại những kỉ niệm "đáng nhớ" khi tiếp cận CFO Huawei Mạnh Vãn Chu. Cụ thể, trong một lần đứng bên đường đối diện nhà của bà Mạnh, đội phóng viên đã bị những người giám sát chụp ảnh lại.

Trong một lần khác, hồi tháng 1 vừa qua, những người giám sát thậm chí còn chặn một phóng viên quốc tế khác và ngăn cản không cho một thợ chụp ảnh đi theo bà Mạnh khi bà đang đi trên đường. Theo SCMP, đây được cho là những hành động kì lạ bởi Công ty Quản lí Rủi ro Lions Gate là những người chịu trách nhiệm quản lí bị cáo Mạnh Vãn Chu, chứ không phải đối xử với bà Mạnh như sếp của họ.

Theo những thông tin trước đây, CFO Huawei sẽ chịu khoản phí lớn để chi trả cho Lions Gate như một phần của hoạt động bảo lãnh tại ngoại. Đây là khoản tiền cho dịch vụ giám sát, theo dõi và đảm bảo bà Mạnh Vãn Chu không bỏ trốn trong thời gian chờ yêu cầu dẫn độ từ Mỹ.

Điều kiện tòa đặt ra là bà Mạnh phải sống trong căn biệt thự trị giá 4,2 triệu USD ở Vancouver, luôn đeo thiết bị định vị GPS và không được rời khỏi sự theo dõi của Lions Gate. Tuy nhiên, bà được phép đi lại xung quanh Vancouver, mua sắm và ăn tối tại nhà hàng nếu muốn. Giờ giới nghiêm là 11 giờ tối và tuyệt đối không được lại gần sân bay.

Bà Mạnh Vãn Chu dường như tươi tắn hơn rất nhiều sau một thời gian tại ngoại. Ảnh: Bloomberg

Cựu thanh tra Sở Cảnh sát New York Nick Casale, hiện đang làm cố vấn an ninh tư nhân, nhận định bà Mạnh đã được cho tại ngoại trong thời gian dài, và việc di chuyển tự do sẽ tăng chi phí cho đội giám sát. Ông Casale cũng rất ngạc nhiên khi bà Mạnh được gặp khách trong khi những người tại ngoại khác chỉ được gặp luật sư riêng.



"Việc bà Mạnh được phép tiếp khách tại nhà và được di chuyển trong thành phố sẽ làm gia tăng mức phí lên đáng kể," ông Casale nói. Ban đầu, cựu thanh tra này ước tính chi phí sẽ vào tầm 7.000 USD-8.000 USD/1 ngày.

Tuy nhiên, khi biết thêm một số chi tiết, ví dụ như luôn có 4 người giám sát túc trực và 3 xe Cadillac Escalade SUV ở nhà bà Mạnh, ông Casale khẳng định chi phí sẽ không dưới 10.000 USD (hơn 230 triệu VNĐ) mỗi ngày. Do đó, nếu cuộc giám sát kéo dài "nhiều tháng hoặc nhiều năm" như tòa tuyên bố, thì Lions Gate có thể sẽ hưởng tới hàng triệu USD.

Ông Casale cho biết nhiệm vụ chính của Lions Gate là ngăn chặn tù nhân bỏ trốn nhưng cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người này. Vì vậy, nhân vật càng quan trọng, chi phí giám sát càng cao.

Ứng xử của giám sát viên

Theo tìm hiểu của SCMP, dịch vụ thông thường của Lions Gate là cung cấp vệ sĩ cho các khách hàng giàu có. Và vụ án của bà Mạnh Vãn Chu là lần đầu tiên Lions Gate thực hiện dịch vụ liên quan tới bảo lãnh tại ngoại. Điều này cũng phần nào lí giải về cách hành xử của những giám sát viên.

"Chúng tôi tiếp cận và tự giới thiệu bản thân là phóng viên để họ không nghĩ chúng tôi đáng nghi. Ban đầu họ tỏ ra thân thiện. Sau đó, chúng tôi thấy tài xế của bà Mạnh đang lái xe gần nhà và đoán có lẽ bà Mạnh đang chuẩn bị rời đi.

Nhân viên an ninh đứng bên ngoài nhà CFO Huawei Mạnh Vãn Chu. Ảnh: Reuters

Đột nhiên, một trong những người giám sát lái xe tới chặn đầu xe của chúng tôi. Tôi cho xe lùi lại và lái vòng qua xe đang chặn đầu. Lúc ấy, một người giám sát hét lên rằng ông ta sẽ không để cho chúng tôi làm như vậy."

"Khi bà Mạnh đã rời nhà một lúc chúng tôi hỏi tại sao ông ấy lại cản trở phóng viên trong khi nhiệm vụ của người giám sát là theo dõi bà Mạnh. Ông ta chỉ đáp rằng không ai thích bị phóng viên tiến cận cả," phóng viên SCMP kể lại.

Những sự cố nói trên đã làm dấy lên nghi vấn rằng liệu những vị khách của bà Mạnh - bao gồm các nhà ngoại giao Trung Quốc - có bị đối xử tương tự như vậy hay không, và những giám sát viên Lions Gate sẽ sử dụng những bức ảnh thu thập trong quá trình theo dõi bà Mạnh cho mục đích gì.

"Rõ ràng họ không hiểu rằng nhiệm vụ của họ là tuân thủ tòa án - chứ không phải phục vụ bà Mạnh, mặc dù CFO Huawei đã trả khoản tiền lớn cho họ," phóng viên SCMP nói.

Cả Lions Gate và luật sư của bà Mạnh đều từ chối bình luận về vụ việc.