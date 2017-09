VFF lên tiếng trước việc trận đấu của U22 Việt Nam bị nghi "có mùi"

Tờ báo Straits Times của Singapore vừa đăng tải thông tin rằng có 3 trận đấu ở SEA Games 29 bị nghi "có mùi" gồm Malaysia vs Lào; Việt Nam vs Campuchia và Thái Lan vs Campuchia, tất cả đều ở vòng bảng.

Không lâu sau đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh lên tiếng khẳng định chắc chắn rằng phía an ninh xác định U22 Việt Nam không dính tới dàn xếp tỷ số.

Theo ông Lê Hoài Anh, VFF luôn đề cao cảnh giác, đưa lực lượng công an chống tội phạm trật tự xã hội đi kèm tại SEA Games 29. Sau giải đấu, lực lượng này đã khẳng định rằng U22 Việt Nam hoàn toàn không có bất kỳ một dấu hiệu nào của việc "dính tràm".

Ông Lê Hoài Anh cũng nêu quan điểm rằng người hâm mộ không nên dựa vào những thông tin mà báo chí quốc tế đăng tải để đặt ra nghi vấn với các cầu thủ U22 Việt Nam.

Trước đó, tờ Straits Times của Singapore cho rằng, trong 3 trận đấu có dấu hiệu dàn xếp tỷ số ở SEA Games thì hai đội tuyển Lào và Campuchia là những đối tượng thuộc diện tình nghi. Tuy nhiên, hiện tại phía Liên đoàn bóng đá của hai quốc gia này vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì trước thông tin được đăng trên tờ báo của Singapore.