Vallco Shopping Mall - thương vụ trăm triệu đô tại Mỹ của Trầm Bê giờ ra sao?

Năm 2014, một bài báo đăng trên trang Biz Journal tiết lộ việc công ty của gia đình ông Trầm Bê - Công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Sơn Sơn - là đồng sở hữu một bất động sản rộng tới 54.000 m2.



Khối bất động sản nằm ngay sát đại bản doanh của Apple được đánh giá là khu đất vàng tại California, Mỹ từng được gia đình ông Trầm Bê mua với số tiền 64 triệu USD. Năm 2014, công ty của ông Trầm Bê chọn Sand Hill, một tập đoàn một tập đoàn đầu tư có sự chống lưng của quỹ tài sản quốc gia Abu Dhabi để chuyển nhượng lại khu mua sắm với giá khoảng 116 tỷ USD.

Mức giá này thấp hơn so với giá chào bán ban đầu (200 tỷ USD) nhưng vẫn chấp nhận được, nhất là khi Vallco Shopping Mall hoạt động thiếu hiệu quả vì quá ít khách thuê.

Các thủ tục chuyển nhượng hoàn tất vào tháng 11/2014, và tiền được chuyển dần về Việt Nam theo từng đợt. Tuy có số lãi danh nghĩa trong thương vụ này lên tới 80 triệu USD nhưng ông Trầm Bê phải trích khoảng 36 triệu USD để hoàn tất các nghĩa vụ thuế liên quan tại Mỹ.

Vallco Shopping Mall mang về nguồn thu 80 triệu USD cho ông Trầm Bê sau 5 năm đầu tư.

Việc thâu tóm nốt khu trung tâm thương mại từ công ty Sơn Sơn đã giúp Sand Hill nắm trong tay toàn bộ khu đất, nhằm hiện thực hóa tham vọng biến nơi đây thành một tổ hợp văn phòng, căn hộ với 180.000 m2 diện tịch khu văn phòng, 56.000 m2 dành cho bán lẻ và 800 căn hộ.

Tuy nhiên, tham vọng này bất ngờ gặp phải trở ngại lớn do sự thiếu đồng thuận từ cư dân đang sinh sống cũng như lãnh đạo thành phố. Ngày 8/11/2016, nhóm cư dân đã bỏ phiếu phủ quyết đề xuất đầy tham vọng của Sand Hill Property.

"Vì lý do an toàn và an ninh, chúng tôi sẽ thu hẹp quy mô hoạt động của trung tâm thương mại", Reed Molds, giám đốc quản lý Sand Hill, viết trong một thông báo bằng email sau cuộc bỏ phiếu. Công ty cũng từ chối cung cấp thêm thông tin về thời gian cũng như các nội dung chi tiết của kế hoạch điều chỉnh.

Thực tế, Vallco Shopping Mall gần như trở thành trung tâm thương mại ma sau rất nhiều năm không tìm được người cho thuê, nhất là thời điểm được chuyển giao cho Sand Hill. Đến năm 2016, chỉ có 9 đơn vị đang thuê diện tích bán hàng tại đây, trong đó có một số cái tên lớn như Bowlmor Lanes, AMC Theaters và Cupertino Ice Center.

Giám đốc điều hành của Bowlmor AMF, Tom Shannon, cho biết ông chưa hề nhận được thông báo chính thức nào của Sán HIll, nhưng công ty này đã đã đầu tư hàng đống tiền vào Vallco để xây dựng một trung tâm bowling cao cấp, kể từ khi có mặt tại đây từ năm 2007.

"Chúng tôi đã thực hiện 100% cam kết của mình với Cupertino và cũng kỳ vọng rằng hợp đồng thuê sẽ không bị thanh lý sớm hoặc gián đoạn bởi bất cứ lý do gì. Bowlmor nằm ở bên ngoài trung tâm mua sắm và khách có thể vào đây mà không cần qua khu mua sắm, nên nếu họ có điều chỉnh gì thì cũng phải có phương án để không làm phiền đến việc làm ăn của chúng tôi".

Nhưng trường hợp gắn bó như Bowlmor là rất hiếm hoi, vì số lượng khách thuê năm 2017 ngày càng giảm. Tatami Buffet cũng dự định sẽ rời khỏi đây, còn cư dân thì luôn bỏ phiếu chống lại mọi điều chỉnh của Sand Hill, kể cả khi công ty này muốn phủ xanh toàn bộ khu đất với tham vọng biến nơi đây thành hòn đảo thiên nhiên giữa lòng thành phố.